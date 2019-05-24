ФСБ РФ ликвидировала четыре подпольные оружейные мастерские

Москва, 24 мая. Сотрудники ФСБ РФ ликвидировали четыре подпольные оружейные мастерские, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Подпольные мастерскими владели жители Республики Крым, Москвы, а также Московской, Челябинской и Рязанской областей. В рамках спецоперации были изъяты 74 единицы огнестрельного оружия как отечественного, так и иностранного производства. Речь идет о 2 пулеметах, 3 автоматах, 2 пистолетах-пулеметов, 57 пистолетах и револьверах, 10 карабинах и винтовках.

Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили 6 ручных осколочных гранат, 12,5 килограмма взрывчатых веществ (порох, тротил), около 100 основных частей к оружию, более 5,5 тысячи патронов различного калибра, а также свыше 10 тысяч комплектующих для их изготовления.

«Прекращена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов, оснащенных специализированным оборудованием», — заключили в центре общественных связей ФСБ.

Как пишет ТАСС, преступники причастны к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия, а также изготовлению боеприпасов для их последующего сбыту. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел.