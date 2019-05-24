Историк Басовская умерла через три дня после своего дня рождения

Москва, 24 мая. Историк-медиевист Наталия Басовская умерла в Москве в пятницу на 79-м году жизни. О кончине профессора рассказала декан факультета журналистики РГГУ Наталия Макарова.

Информацию также подтвердила дочь Басовской Евгения. Как передает радиостанция «Эхо Москвы», 21 мая ей исполнилось 78 лет.

Басовская была доктором исторических наук, специалистом по истории Средних веков Западной Европы. С 1970-х годов ученый выступала на телевидении и радио. Два года Басовская вела телепередачу «Радио для урока истории».

Также она вела историческую передачу «Не так» с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым. За свою жизнь эксперт написала 150 работ.

Ранее умер историк и советник президента США Рональда Рейгана Ричард Пайпс. Пайпс был одним из ведущих зарубежных историков — специалистов по истории России начала прошлого века. Широко известны его научные труды: «Два пути России», «Три «почему» русской революции» и «Русская революция».