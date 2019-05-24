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Полиция проверяет сообщения о скандальном выпускном во Владивостоке

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Полиция проверяет сообщения о скандальном выпускном во Владивостоке

Москва, 24 мая. Правоохранительные органы начали проверку после распространившихся в Сети сообщений о костюмированном выпускном в одной из школ Владивостока. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Перед последним звонком одиннадцатиклассники решили устроить флешмоб. У входа в школу и в актовом зале выпускники устроили танцы. Молодые люди надели костюмы «зайчиков», одна из девушек — форму полицейского.

Ролики, на которых учащиеся разбрасывают разноцветные краски, распыляют огнетушитель и танцуют, быстро распространились в Сети, что и стало основанием для проверки. Согласно российскому законодательству, незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов наказывается штрафом.

Полиция проверяет сообщения о скандальном выпускном во Владивостоке

Как сообщили в УМВД РФ по Владивостоку, на данный момент личности учащихся и их родителей установлены. По предварительным данным, форму выпускники купили в магазине спецодежды к последнему звонку.

По словам директора школы, где произошел инцидент, администрация учебного заведения такого поведения школьников не ожидала. В комментарии порталу VL.ru директор заверила, что «танцы» продолжались две минуты, и учащихся просто не успели остановить.

Позже стало известно, что в связи с инцидентом в школе началось служебное расследование, директор написала заявление об увольнении по собственному желанию, передает РИА Новости.

Автор: Василий Котов
Источник: Федеральное агентство новостей
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