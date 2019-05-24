Сирия, 24 мая. Неизвестные обстреляли автомобиль курдов к северу от Дейр-эз-Зора. Исламисты попытались атаковать авиабазу САА в Хаме при помощи беспилотников. Турция поставляет боевикам противотанковые ракеты, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии осуществляют боевые вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили беспилотники боевиков, пытавшиеся атаковать авиабазу в Хаме; обмениваются ударами с исламистами в районе Кафр-Набуды на северо-западе Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает оказывать ожесточенное сопротивление САА в районе Кабаны на северо-востоке Латакии.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Хшам юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Курды: понесли потери в результате атаки неизвестных в населенном пункте Аль-Джиа к северу от Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: снабжают протурецких боевиков противотанковыми ракетами.

Провинция Латакия

В северной части региона не утихают вооруженные столкновения между правительственными войсками с одной стороны и объединенными силами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и группировки «Исламская партия Туркестана» с другой. Агентство новостей Al Masdar News передает, что военнослужащие 4-й дивизии Сирийской арабской армии (САА) предприняли атаку на позиции исламистов на подступах к населенному пункту Кабана, расположенному в Туркоманских горах вблизи границы с Хамой. Отмечается, что жертвами вооруженного противостояния стали семь человек с обеих сторон. Напомним, ранее в район Курдских гор также были передислоцированы отряды спецподразделения САА «Силы Тигра», тем не менее боевики не перестают оказывать ожесточенное сопротивление. Как известно, на данном направлении САА преследует цель снижения напряженности на линии разграничения сил, стремясь пресечь повторяющиеся провокационные обстрелы радикалов и попытки атак на российскую авиабазу «Хмеймим».

Провинция Дейр-эз-Зор

В Восточном Дейр-эз-Зоре произошла новая вылазка неизвестных. Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что группа вооруженных людей открыла огонь по автомобилю «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в населенном пункте Аль-Джиа, расположенном к северу от административного центра провинции. В результате обстрела были ранены несколько членов курдской группировки. Предполагаемыми организаторами нападения считаются террористы «Исламского государства».

Тем временем произошел взрыв в городе Хшам, находящемся на юго-востоке от Дейр-эз-Зора на левом берегу реки Евфрат, детонировало СВУ, заложенное в жилом доме, что привело к гибели четырех мирных жителей. В установке бомбы также подозреваются боевики ИГ1, действующие в составе «спящих ячеек». Местные активисты уверены, что джихадисты пробрались на освобожденные САА территории из оккупированных курдами районов. Как известно, Хшам не отделен Евфратом от зоны контроля «демократической армии».

Провинция Идлиб

В южных районах провинции не утихают взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных бандгрупп. Согласно информации Twitter-канала (idlibplus), артиллерийские дивизионы правительственных сил ведут огонь по военным объектам джихадистов в окрестностях города Кафр-Небель. Поддержку им оказывают объединенные силы ВКС РФ и ВВС Сирии. Интернет-портал Step News Agency заявляет о том, что авиаудары союзников пришлись по укрепрайонам исламистов недалеко от населенных пунктов Трамла, Хазарин и Аль-Хубейт. Данные о нанесенном радикалам уроне в живой силе или военной технике в настоящий момент уточняются.

По сведениям военного источника в сети Twitter (TNTreports), ссылающегося на сообщения местных активистов, протурецкие группировки получили от Турции противотанковые ракеты, которые уже были задействованы во время перестрелок с силами Башара Асада. Напомним, ранее также поступали данные о передислокации отрядов «Сирийской свободной армии»** (ССА), выступающей при поддержке Анкары, из Африна к границам «Большого Идлиба».

Провинция Хама

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что исламисты вооруженной оппозиции в очередной раз открыли огонь по районам, занимаемым правительственными войсками. Боевики попытались нанести удары по авиабазе на окраине административного центра региона, использовав ударные беспилотники. Тем не менее сирийским комплексам ПВО, размещенным на объекте, удалось уничтожить дроны прежде, чем они смогли приблизиться к военному аэродрому.

Между тем продолжаются интенсивные перестрелки в районе города Кафр-Набуда, часть которого находится в оккупации джихадистов. Новостной портал Baladi Network сообщает о том, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрелы огневых позиций противника.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)