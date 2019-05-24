Некрофильская среда и семейное насилие пагубно влияют на пятилетнюю дочь юриста ФБК Соболь

Дочь некросоциолога Сергея Мохова оказалась в «заложниках» у людей с исключительными особенностями. Мама — истеричный политик, получившая прозвище «крикливая баба в красном», нападающая на потенциальных избирателей в Москве. Папа — криминальная единица и «некрофил со стажем». Уживаться в такой семье пятилетней девочке непросто. Особенно в те моменты, когда проблемы на работе у родителей приводят к детскому насилию.

«Тлетворная семейка»

Имя одиозного «юриста» из так называемого ФБК Любови Соболь знают многие. Скандальный кандидат в депутаты Мосгордумы успела прославиться своими фейковыми расследованиями по детским заболеваниям в Москве, участием в коррупционных схемах со своим бизнес-партнером Мищенковым и укрывательством доходов. Жители столицы надолго запомнят ее хамское поведение и истеричную агитационную риторику, за которую политика звучно именовали «крикливой бабой в красном».

Муж «юриста» Сергей Мохов не менее примечательная личность. Столичный некросоциолог привлек внимание общественности после расследования ФАН, из которого стало известно, что ученый не просто занимается исследовательской работой на кладбищах, а промышляет криминалом. Он отстаивал интересы «похоронной мафии» и за счет средств авторитетов обеспечил выдвижение супруги Любови Соболь в Мосгордуму для лоббирования интересов «черных похоронщиков» и получения контроля над Ваганьковским кладбищем. Неудивительно, что ученый заработал себе имя «похоронного барона».



Многие работники кладбищ считают интерес Мохова к смерти как минимум странным и пугающим. Опрошенные ранее корреспондентами ФАН сотрудники захоронений и вовсе полагают, что социолог посещает московские погосты не только ради науки и бандитских денег. После «исследований» некросоциолога на захоронениях находили даже женские трусы. Он оставлял следы «кладбищенской романтики» или нет, остается только гадать. Но совпадение странное.

Вскрытая журналистами правда и неудачи на политическом поприще негативно сказываются на семействе Мохова и Соболь. От нервного перенапряжения «юрист» ФБК набрасывается с кулаками и бранью на простых жителей столицы. Недавно сторонница блогера Навального «атаковала» москвича всего лишь за то, что молодой человек хотел сфотографировать ее — публичного политика — на мобильный телефон. Мохову скандальная известность тоже не дается легко.

Истерики в семье из-за политических неудач и странные некрофильские наклонности отца приводят не только к личным разборкам между супругами, но и к детскому насилию. Ранее издание Nation News публиковало информацию от соседки Соболь, которая рассказала, что маленькой пятилетней дочке несладко живется рядом с «такими родителями». Из квартиры постоянно доносится детский плач и ругань в адрес малышки. Собеседница издания заподозрила, что девочку могут избивать.

Тревогу вызывает также тот факт, что примерный отец семейства внедряет в некрофильскую среду своих домочадцев. В частности, маленькой пятилетней дочке с детства прививают «некролюбовь». Например, в одном из постов на своей странице в Facebook Мохов гордо заявляет, что слушает вместе с дочерью «мезенские причитания». Учитывая профиль интересов ученого, можно предположить, что малышка слушает не свадебные праздничные песнопения, а погребальные причитания горюющих людей.

Отметим, что близкие люди часто становятся заложниками нездоровых пристрастий некрофилов: кто-то в силу собственных отклонений и желания помочь извращенцу, а кто-то от безысходности, непонимания и страха. Но хуже всего приходится детям, которые вынуждены жить рядом. В силу своего возраста они могут неосознанно перенимать деструктивное поведение родителей.

В этом контексте примечательны биографии таких известных маньяков-некрофилов, как Тэд Банди, Анатолий Москвин, Михаил Лукьянов, Джеффри Дамер, Карл Танцлер и т. д. Многие из них приобретали девиации из-за воспитания в тлетворной некрофильской семье, игнорирования психологических детских проблем и домашнего насилия.

«Детское некронасилие»

Психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, глава «Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях» Михаил Виноградов в интервью ФАН рассказал, как нездоровые интересы некрофилов могут влиять на близких им людей.

По словам эксперта, фанатичное увлечение тематикой смерти явно говорит о не совсем здоровых наклонностях. Одно дело, если человек выбрал эту сферу в рамках профессиональных интересов. И совсем другое, когда похороны, ритуалы и умирание являются не просто научным интересом, а главным делом жизни или предметом вожделения.

«Подобные интересы не могут не отражаться на супруге и детях. Каждый человек строит семью исходя из своих взглядов и предпочтений. Если у некрофила есть семья, а он не скрывает своих занятий — значит, он выбрал спутницу, которую это устраивает. Возможно, она и помогает как-то в исследованиях», — рассказал Виноградов.

Психиатр подчеркнул, что детей пяти-шести лет уже нельзя считать несмышлеными. В этом возрасте у них уже есть собственные вкусы, но они все равно продолжают брать пример со старших. При погружению в тему смерти ребенок может посчитать интересы отца-некрофила нормальным явлением.

Эксперт указал на частые проявления агрессии к детям со стороны родителей с некрофильскими интересами. Вероятность физического воздействия повышается в том случае, если ребенок сочтет интересы своих родителей «не крутыми» и странными. Но если малыш показывает, что ему весело и интересно, насилия может и не быть. Однако недавние сообщения СМИ, основанные на словах соседки известной семьи о регулярных избиениях малолетней девочки, дают основания предполагать иное развитие событий.

Повод задуматься

Исходя из мнения эксперта, можно сделать вывод, что ребенок четы Соболь-Мохов находится в неблагоприятной среде. Это пагубно влияет на дальнейшее развитие девочки. Эмоционально неуравновешенную мать явно устраивают некрофильские наклонности супруга, который, в свою очередь, втягивает дочь в свои опасные игры, влекущие за собой психологические отклонения. Остается только надеяться, что, впитывая тлетворные особенности своих родителей, маленькая девочка сможет когда-нибудь оправиться от такого воспитания.

Не стоит забывать о негативных последствиях домашнего насилия. Если учесть тот факт, что девочка подвергается избиениям, то это верный путь к лишению родительских прав и изъятию малыша из неблагополучной семьи. Примеров таких историй очень много. Например, в апреле этого года органы опеки забрали маленькую Ангелину у бабушки-алкоголички, которая несколько лет била и недокармливала девочку.

В Челябинске спасли девочку 9 лет от родителей-извергов, которые полтора года избивали ребенка поводком и скрученными тетрадками. В Подмосковье органы опеки забрали у матери детей и отправили их в детский дом. Поводом послужили жалобы о причинении детям физиологических и психологических страданий, избиениях и наказании, когда их «ставили на горох».