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Некрофильская среда и семейное насилие пагубно влияют на пятилетнюю дочь юриста ФБК Соболь

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Некрофильская среда и семейное насилие пагубно влияют на пятилетнюю дочь юриста ФБК Соболь

Дочь некросоциолога Сергея Мохова оказалась в «заложниках» у людей с исключительными особенностями. Мама — истеричный политик, получившая прозвище «крикливая баба в красном», нападающая на потенциальных избирателей в Москве. Папа — криминальная единица и «некрофил со стажем». Уживаться в такой семье пятилетней девочке непросто. Особенно в те моменты, когда проблемы на работе у родителей приводят к детскому насилию.

«Тлетворная семейка»

Имя одиозного «юриста» из так называемого ФБК Любови Соболь знают многие. Скандальный кандидат в депутаты Мосгордумы успела прославиться своими фейковыми расследованиями по детским заболеваниям в Москве, участием в коррупционных схемах со своим бизнес-партнером Мищенковым и укрывательством доходов. Жители столицы надолго запомнят ее хамское поведение и истеричную агитационную риторику, за которую политика звучно именовали «крикливой бабой в красном». 

Некрофильская среда и семейное насилие пагубно влияют на пятилетнюю дочь юриста ФБК Соболь

Муж «юриста» Сергей Мохов не менее примечательная личность. Столичный некросоциолог привлек внимание общественности после расследования ФАН, из которого стало известно, что ученый не просто занимается исследовательской работой на кладбищах, а промышляет криминалом. Он отстаивал интересы «похоронной мафии» и за счет средств авторитетов обеспечил выдвижение супруги Любови Соболь в Мосгордуму для лоббирования интересов «черных похоронщиков» и получения контроля над Ваганьковским кладбищем. Неудивительно, что ученый заработал себе имя «похоронного барона».
 
Многие работники кладбищ считают интерес Мохова к смерти как минимум странным и пугающим. Опрошенные ранее корреспондентами ФАН сотрудники захоронений и вовсе полагают, что социолог посещает московские погосты не только ради науки и бандитских денег. После «исследований» некросоциолога на захоронениях находили даже женские трусы. Он оставлял следы «кладбищенской романтики» или нет, остается только гадать. Но совпадение странное. 

Вскрытая журналистами правда и неудачи на политическом поприще негативно сказываются на семействе Мохова и Соболь. От нервного перенапряжения «юрист» ФБК набрасывается с кулаками и бранью на простых жителей столицы. Недавно сторонница блогера Навального «атаковала» москвича всего лишь за то, что молодой человек хотел сфотографировать ее — публичного политика — на мобильный телефон. Мохову скандальная известность тоже не дается легко. 

Истерики в семье из-за политических неудач и странные некрофильские наклонности отца приводят не только к личным разборкам между супругами, но и к детскому насилию. Ранее издание Nation News публиковало информацию от соседки Соболь, которая рассказала, что маленькой пятилетней дочке несладко живется рядом с «такими родителями». Из квартиры постоянно доносится детский плач и ругань в адрес малышки. Собеседница издания заподозрила, что девочку могут избивать. 

Тревогу вызывает также тот факт, что примерный отец семейства внедряет в некрофильскую среду своих домочадцев. В частности, маленькой пятилетней дочке с детства прививают «некролюбовь». Например, в одном из постов на своей странице в Facebook Мохов гордо заявляет, что слушает вместе с дочерью «мезенские причитания». Учитывая профиль интересов ученого, можно предположить, что малышка слушает не свадебные праздничные песнопения, а погребальные причитания горюющих людей. 

Некрофильская среда и семейное насилие пагубно влияют на пятилетнюю дочь юриста ФБК Соболь

Отметим, что близкие люди часто становятся заложниками нездоровых пристрастий некрофилов: кто-то в силу собственных отклонений и желания помочь извращенцу, а кто-то от безысходности, непонимания и страха. Но хуже всего приходится детям, которые вынуждены жить рядом. В силу своего возраста они могут неосознанно перенимать деструктивное поведение родителей.

В этом контексте примечательны биографии таких известных маньяков-некрофилов, как Тэд Банди, Анатолий Москвин, Михаил Лукьянов, Джеффри Дамер, Карл Танцлер и т. д. Многие из них приобретали девиации из-за воспитания в тлетворной некрофильской семье, игнорирования психологических детских проблем и домашнего насилия.

Некрофильская среда и семейное насилие пагубно влияют на пятилетнюю дочь юриста ФБК Соболь

«Детское некронасилие»

Психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, глава «Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях» Михаил Виноградов в интервью ФАН рассказал, как нездоровые интересы некрофилов могут влиять на близких им людей. 

По словам эксперта, фанатичное увлечение тематикой смерти явно говорит о не совсем здоровых наклонностях. Одно дело, если человек выбрал эту сферу в рамках профессиональных интересов. И совсем другое, когда похороны, ритуалы и умирание являются не просто научным интересом, а главным делом жизни или предметом вожделения. 

«Подобные интересы не могут не отражаться на супруге и детях. Каждый человек строит семью исходя из своих взглядов и предпочтений.

Если у некрофила есть семья, а он не скрывает своих занятий — значит, он выбрал спутницу, которую это устраивает. Возможно, она и помогает как-то в исследованиях», — рассказал Виноградов.

Психиатр подчеркнул, что детей пяти-шести лет уже нельзя считать несмышлеными. В этом возрасте у них уже есть собственные вкусы, но они все равно продолжают брать пример со старших. При погружению в тему смерти ребенок может посчитать интересы отца-некрофила нормальным явлением.

Некрофильская среда и семейное насилие пагубно влияют на пятилетнюю дочь юриста ФБК Соболь

Эксперт указал на частые проявления агрессии к детям со стороны родителей с некрофильскими интересами. Вероятность физического воздействия повышается в том случае, если ребенок сочтет интересы своих родителей «не крутыми» и странными. Но если малыш показывает, что ему весело и интересно, насилия может и не быть. Однако недавние сообщения СМИ, основанные на словах соседки известной семьи о регулярных избиениях малолетней девочки, дают основания предполагать иное развитие событий.

Повод задуматься

Исходя из мнения эксперта, можно сделать вывод, что ребенок четы Соболь-Мохов находится в неблагоприятной среде. Это пагубно влияет на дальнейшее развитие девочки. Эмоционально неуравновешенную мать явно устраивают некрофильские наклонности супруга, который, в свою очередь, втягивает дочь в свои опасные игры, влекущие за собой психологические отклонения. Остается только надеяться, что, впитывая тлетворные особенности своих родителей, маленькая девочка сможет когда-нибудь оправиться от такого воспитания.

Не стоит забывать о негативных последствиях домашнего насилия. Если учесть тот факт, что девочка подвергается избиениям, то это верный путь к лишению родительских прав и изъятию малыша из неблагополучной семьи. Примеров таких историй очень много. Например, в апреле этого года органы опеки забрали маленькую Ангелину у бабушки-алкоголички, которая несколько лет била и недокармливала девочку.

В Челябинске спасли девочку 9 лет от родителей-извергов, которые полтора года избивали ребенка поводком и скрученными тетрадками. В Подмосковье органы опеки забрали у матери детей и отправили их в детский дом. Поводом послужили жалобы о причинении детям физиологических и психологических страданий, избиениях и наказании, когда их «ставили на горох».

Автор: Сергей Петров
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