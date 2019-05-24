Юнкер заявил, что Греция обманом попала в ЕС

Берлин. 24 мая. Греция в 2001 году стала членом еврозоны из-за сфальсифицированных данных об экономических показателях страны, которые она предоставила Евростату. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Он подчеркнул. что валютный союз должен быть «надежнее брака», иначе никто не будет в него верить. Именно поэтому, указал Юнкер, перед тем, как принимать государство в еврозону, необходимо проверить все гораздо более тщательно, чем это делалось раньше.

Глава Еврокомиссии выступил с обвинениями в адрес Афин в фальсификации на пути в еврозону. По его словам, страна попала в Евросоюз обманом.

«Правда в том, что Греция в 2001 году стала членом еврозоны после фальсификации статистических материалов», — заявил он.

Юнкер признался, что даже спустя столько лет по-прежнему упрекает себя за произошедшее. Он рассказал, что, занимая пост министра финансов Люксембурга с 1989 по 2009 год, выступал против того, чтобы оценивать данные, представляемые государствами, брались независимые европейские статистические ведомства. Теперь, указал он, Евростат может перепроверить поступившую информацию.

«Европа в состоянии учиться на ошибках», — констатироовал Юнкер.

Напомним, экономика Греции из-за мирового финансового кризиса в конце 2009 года находилась в затруднительном положении: дефицит бюджета составил 12,7% ВВП, при разрешенных в еврозоне 3%. Власти страны начали широкую программу приватизации, дважды выпуская глобальные облигации, однако весной 2010 года экономика оказалась на грани дефолта, что обвалило евровалюту до годового минимума.

16 стран Евросоюза и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о выделении Греции финансовой помощи в размере 110 миллиардов евро при условии введения жесткой программы экономии. Она заключалась, в частности, в сокращении, замораживании заработной платы, повышении пенсионного возраста и налогов, что обернулось для страны волной забастовок, массовых акций протестов и беспорядков.

Ранее Юнкер заявил, что совершил ошибку, не вмешавшись в референдум по вопросу о выходе Британии из состава Евросоюза.