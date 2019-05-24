Петербург примет ЧМ по хоккею в 2023 году

Братислава, 24 мая. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил решение о проведении чемпионата мира в 2023 году в Петербурге.

Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея проходит в Братиславе с 23 по 25 мая. Его участники утвердили сентябрьское решение, принятое на полугодовом конгрессе в Мальте, о месте проведения чемпионата мира 2023 года. Таким образом международное спортивное мероприятие примет Петербург.

К 2023 году в Северной столице будет построена новая арена, которая будет вмещать 21,5 тысячи зрителей на матчах и до 23 тысяч – на концертах. Второй ареной турнира станет Ледовый дворец, построенный к чемпионату мира 2000 года. Он вмещает в себя 12 тысяч зрителей.

Накануне в заключительном мачте группового этапа проходящего в Словакии мирового первенства по хоккею сборная России обыграла действующих чемпионов планеты со счетом 7:4. Журналисты из шведской газеты Aftonbladet назвали разгромное поражение своей сборной «унижением».