Главред «Военного обозрения» прокомментировал попадание в Классификатор СМИ

Москва, 24 мая. Вадим Смирнов, главный редактор интернет-издания «Военное обозрение», занесенного в выпущенный Федеральным агентством новостей Классификатор СМИ, прокомментировал этот факт.

«Мы не первый раз попадаем в подобные списки. Это хорошо, конечно, что и на этот раз наше издание оказалось в классификаторе, что же в этом плохого. Сейчас много всяких рейтингов. Хорошо, приятно, что мы там оказались. Работайте дальше!» — заявил он в беседе с ФАН.

Напомним, что 23 мая 2019 года ФАН обнародовал Классификатор средств массовой информации, в который вошли 100 самых читаемых изданий с федеральным охватом. СМИ разделены на несколько категорий — иностранные, антироссийские, общественно-политические, государственные и патриотические.

По мнению составителей Классификатора, ряд источников подсовывают пользователю откровенные fake news. В связи с бездействием Роскомнадзора ФАН взяло на себя ответственность за классификацию Интернет-СМИ. Свою главную задачу составители Классификатора видят в создании азбуки онлайн-СМИ, которая позволит читателям выбрать среди огромного количества ресурсов наиболее надежные источники информации.