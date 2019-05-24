Поломка Boeing-737 в Кургане стала четвертой за последнее время

Курган, 24 мая. Самолет Boeing-737 400 авиакомпании UTair не смог вылететь из Кургана в Москву из-за технических неполадок, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Рейс Курган — Москва был перенесен с 4.00 часов утра на 14.00 часов по московскому времени. Вылет в столицу на данный момент ожидают 140 пассажиров.

Как оказалось, причиной срыва вылета самолета стали технические неполадки. На данный момент специалисты доставляют необходимые компоненты для воздушного судна со своей технической базы в Тюмени.

Источник уточнил, что поломка небольшая, однако уже четвертая по счету у Boeing-737 400 в Кургане за последнее время. Он пояснил, что парк этой модели самолетов устарел. Чаще всего спускают колеса. Однако к предполетному осмотру машин подходят очень внимательно, и все поломки выявляют на земле.

На время задержки пассажирам UTair предоставлена гостиница, еда и напитки.

18 мая вылет самолета UTair из Сургута в Сочи также был отложен на несколько часов из-за технических проблем. Пассажиры почувствовали запах гари в салоне, о чем сообщили экипажу, который принял решение отложить вылет.