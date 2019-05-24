Москва, 24 мая. В Москве приветствуют состоявшееся волеизъявление народа Малави, на выборах, которые прошли 21 мая. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел России, опубликованном на официальном сайте дипломатического ведомства.

МИД РФ выразил готовность сотрудничать с новым руководством Малави. Отмечается, что в Республике Малави состоялись президентские, парламентские и муниципальные выборы. Национальная избирательная комиссия сейчас ведет подсчет голосов. Как ранее уточнили наблюдатели от Африканского союза и Сообщества развития Юга Африки, во время голосования не было выявлено серьезных нарушителей.

В МИД РФ подчеркнули, что выборы прошли в спокойной обстановке в соответствии с малавийскими законами и международным правом. Москва выразила готовность на конструктивную работу с Лилонгве по укреплению российско-малавийских связей в политической, торгово-инвестиционной, гуманитарной и иных областях.

По данным избирательной комиссии Малави, действующий президент Малави Питер Мутарика лидирует на президентских выборах после подсчета 75% бюллетеней. Он набрал 1,4 миллиона голосов. Его основной оппонент Лазарь Чаквера занимает второе место с 1,2 миллиона голосов, вице-президент Саулос Чилима — третий с 650 тысячами голосов.

Напомним, МИД РФ заявил, что украинские выборы могут войти в историю, как самые грубые и грязные. После первого тура выборов в МВД поступило более 2,1 тысячи жалоб на нарушения избирательного процесса, возбуждено 39 уголовных дел.

Отметим, что проголосовать на выборах не смогли почти 11 миллионов граждан Украины. Этому способствовал отказ Киева открывать избирательные участки в России и в Донбассе. Кроме того, российские наблюдатели не смогли следить за ходом выборов, поскольку украинские власти отказались пускать их в страну. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решил воздержаться от комментариев, пока не будут подведены итоги второго тура выборов.

21 апреля состоялся второй тур выборов президента. Кандидат от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский получил поддержку более 73% избирателей, а около 24% украинцев отдали свои голоса за действующего главу Петра Порошенко.