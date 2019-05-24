Россия поставит новую партию оружия в ЦАР

Москва, 24 мая. Россия поставит новую партию оружия в армию Центральноафриканской республики. Соответствующую информацию подтвердили представители президента страны, передает Journal de Bangui.

Как сообщает издание, контингент российских офицеров впервые войдет в состав Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР, а также РФ поставит новую партию оружия военным ЦАР.

На данный момент не уточняется, оружие какого типа будет передано центральноафриканским военным. Официально дата поставки пока также не сообщалась, однако, по информации дипломатических источников, вооружение должно прибыть в ЦАР в течение двух недель.

«В настоящее время ведутся дискуссии на эту тему, но пока нет точной даты их прибытия. Это должно произойти в ближайшие недели», — сказала заместитель пресс-секретаря Minusca Уволоуулакана Икави.

В аппарате президента ЦАР подчеркнули, что все поставки производятся с одобрения ООН. Первая поставка российского оружия в африканскую страну была осуществлена в январе прошлого года.

После окончания гражданской войны в Центральноафриканской республике продолжаются локальные провокации. Россия активно способствует урегулированию ситуации в ЦАР и восстановлению мира в стране.

В августе прошлого года при содействии РФ и Судана в Хартуме прошла встреча лидеров противоборствующих сторон. По итогам переговоров была создана платформа для консультаций по урегулированию кризиса — Центральноафриканское объединение.

Также в Хартуме была подписана декларация, согласно которой стороны обязались вести работу по примирению при содействии РФ, ЕС и международных организаций. В феврале 2019 года между центральноафриканским правительством и лидерами вооруженных группировок было заключено мирное соглашение.

Хартумские соглашения привели к значительному улучшению обстановки в ЦАР. В апреле центральноафриканские СМИ констатировали наступление долгожданного мира в республике.