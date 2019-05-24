Генерал Ибрагим вошел в состав ПВС Судана

Хартум, 24 мая. Генерал Гамаль ад-Дин Омар Ибрагим вошел в состав Переходного военного совета (ПВС) Судана, сообщило официальное информационное агентство страны.

Глава ПВС Судана назначил генерала Ибрагима новым членом совета после ухода в отставку Мустафы Мухаммеда Мустафы. Как пишет агентство, Мустафа покинул пост по состоянию здоровья. Подробности этого решения не приводятся.

Ибрагим также был назначен директором военной разведки Судана. Накануне он принял присягу перед главой ПВС Абделем Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Дагло (он же Хаметти), пишет Sudan Tribune.

Ранее Дагло призвал «перевернуть последнюю страницу» и смотреть в будущее Судана с оптимизмом. Он констатировал, что все изменения в Судане направлены на установление ценностей свободы, мира, справедливости и верховенства закона.