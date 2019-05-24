Марков назвал «Классификатор СМИ» хорошей идеей для ответа в гибридной войне

Известный политолог Сергей Марков прокомментировал классификатор СМИ, созданный Федеральным агентством новостей.

«Абсолютно верная идея. Сейчас многие популярные СМИ пытаются представить себя как объективные. Однако объективны среди них единицы. Все выражают различные политические позиции», — отметил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей 23 мая опубликовало классификатор СМИ, главная цель которого — помочь российскому читателю выбрать надежный источник информации. В него вошли 100 самых читаемых ресурсов с федеральным охватом. СМИ разделены на пять категорий: иностранные, антироссийские, общественно-политические, государственные, патриотические.

В раздел антироссийских попали, в частности, «Коммерсантъ», «Дождь», РБК, «Новая газета», «Росбалт» и др. В списке патриотических СМИ — «Звезда», «Известия», «Новостной фронт», ФАН, «Комсомольская правда» и др.

По словам Маркова, главная проблема в том, что в российской политической журналистике наблюдается колоссальный перекос в сторону антироссийских СМИ.

«Это не просто СМИ, которые не разделяют нынешнюю внешнюю политику руководства страны. Они, по сути, контролируются иностранными центрами силы, ведущими гибридную войну против России», — считает Сергей Марков.

В итоге, уверен политолог, в нашей стране действует целая информационная система.

«Эта система подхватывает любые критические по отношению к властям, патриотическим силам акции и раскручивает их в информационном пространстве. Она легко делает из мухи слона, влияет на настроения политически активной прослойки общества — и тем самым участвует в гибридной войне на стороне политических оппонентов России из-за рубежа», — считает эксперт.

По его мнению, особенно заметно преобладание антироссийских СМИ в Интернете, через который как раз легче всего влиять на общественные настроения.