Зеленскому презентовали детскую книгу «Политика для начинающих»

Киев, 24 мая. Президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих». Необычный презент глава соседней страны получил на фестивале «Книжный арсенал» в Киеве.

Книгу, рассчитанную на детей школьного возраста, Зеленскому подарили представители одного из издательств. Момент вручения презента попал на видео. Владимир Зеленский отнесся к подарку с юмором и принял книгу с улыбкой.

В аннотации к изданию говорится, что «Политика для начинающих» расскажет юным читателям о правлении в государстве, политической системе и идеологии. Также в описании книги указано, что происходящие в стране изменения вызывают много вопросов у самых маленьких жителей.

Напомним, Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая. Он выдвигался от партии «Слуга народа» и одержал победу во втором туре выборов. По официальным данным ЦИК Украины, Зеленского поддержали более 73% избирателей.

Ранее Филипп Киркоров выразил уверенность в том, что Зеленский справится с ролью главы государства. Певец рассказал, что лично знаком с президентом Украины, и назвал его «хорошим и порядочным парнем». Киркоров работал с Зеленским во время съемок в фильме «Любовь в большом городе». Артист предполагает, что президент соседнего государства может выступить в роли "святого Валентина" и поспособствовать налаживанию отношений между Украиной и Россией.