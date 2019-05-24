Президент ЦАР ввел национальный траур после массового убийства на границе с Чадом

Банги, 24 мая. Более 30 человек погибли при нападении боевиков на несколько деревень на северо-западе Центральноафриканской Республики вблизи границы с Чадом. Об этом говорится в сообщении ООН.

Миротворческая миссия ООН в ЦАР осудила нападения на деревни между городами Пауа и Бокаранга. Правительство страны поддержало требование миротворцев о том, чтобы группа ополчения, известная как 3R, передала властям виновных.

Согласно официальным данным, жертвами нападений боевиков стали 34-35 граждан. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера выразил соболезнования семьям погибших и объявил о трехдневном трауре в стране, в рамках которого будет спущен национальный флаг.

Как отметили эксперты, произошедшее вблизи границы с Чадом не должно стать ударом по Хартумскому мирному соглашению, подписи под которым летом прошлого года поставили представители власти и 14 вооруженных группировок ЦАР. Рост насилия, по их словам, может быть обусловлен разными причинами. Стоит также учитывать тот факт, что гражданская война в африканском государстве идет уже не первый год.

Напомним, благодаря усилиям России и активной организационной помощи правительства Судана в августе 2018 года в Хартуме состоялась встреча лидеров противоборствующих сторон. По ее итогам было достигнуто соглашение о создании Центральноафриканского объединения, которое стало платформой для консультаций по урегулированию кризиса в республике.

Кроме того, участники встречи подписали декларацию, которая предполагает совместную работу по примирению при содействии России, Евросоюза и международных организаций.