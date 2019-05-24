Глава администрации Зеленского заявил о необходимости диалога с Россией

Москва, 24 мая. Андрей Богдан, глава администрации нового президента Украины Владимира Зеленского, заявил о необходимости диалога с Россией.

В эфире телеканала «1+1» Богдан поделился мнением о целесообразности диалога России и Украины. Он отметил, что молчанием кризис между странами урегулировать не получится.

«Если мы хотим мира, то разговаривать нужно», — констатировал глава администрации Зеленского.

Вопрос даты и условий переговоров Киева и Москвы остается открытым, добавил он.

Кроме того, Богдан прокомментировал ситуацию в Донбассе. Глава администрации президента Украины убежден, что конфликт можно решить мирным путем.

«Возможно, это тяжелый путь, — допустил чиновник, — но думаю, что именно этим путем нужно идти».

Ранее Зеленский заявил, что планирует провести на Украине референдум по поводу переговоров с Россией. Затем глава Украины изменил свое решение, уточнив, что речь шла об опросе, который, по его словам, является способом выяснить общественное мнение и не имеет законодательной инициативы.

Российская сторона в свою очередь подчеркнула, что проведение референдума на Украине является внутренним делом страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Москва по-прежнему ждет от украинских властей выполнения минских соглашений, а также защиты прав русскоязычного населения страны.