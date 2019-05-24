Штукатурка обрушилась в омской гимназии во время последнего звонка

Омск, 24 мая. Штукатурка упала на головы школьников во время последнего звонка в гимназии №147 города Омска. Одна из учениц получила ушибы, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошел 23 мая. Штукатурка обрушилась с потолка во время выступления учащихся на сцене. Серьезных травм никто не получил. Родители школьницы, которую ушибла штукатурка, претензий к учебному заведению не имеют.

СК РФ сейчас проводит доследственную проверку. Следователи установят, по каким причинам произошло обрушение, а также выяснят, кто и когда в последний раз делал ремонт в здании гимназии. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.