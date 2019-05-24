Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за SMS

Москва, 24 мая. Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из SMS-сообщений, что может привести к массовым потерям средств. Специалисты напомнили, что банки используют коды для подтверждения личности клиента или для подключения услуги. Такой услугой уже пользуются клиенты «Промсвязьбанка», Сбербанка, «Почта-банка», «Тинькофф-банка» и других кредитных организаций.

Клиентов банков предупредили о возможности потерять деньги из-за SMS. Как пишет издание «Коммерсант», коды в SMS нельзя сообщать никому, даже сотрудникам банка. При этом клиенты часто сообщают цифры работниках финансовых организаций, считая, что это безопасно. Таким образом, они могут раскрыть код мошенникам, которые звонят с поддельных телефонных номеров, поэтому их трудно распознать.

Эксперт рассказал, как не пасть жертвой мошенников у банкомата Сбербанка. Как рассказал генеральный директор ЗАО НИП «Информзащита» Сергей Шерстобитов, злоумышленник, подойдя к банкомату Сбербанка, начинает некую операцию, не вставляя карту в терминал. И, не завершая ее, отходит. Если в течение 90 секунд, пока длится начатая операция, свою карту в тот же банкомат вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу злоумышленника.

Случаи такого мошенничества были отмечены еще полгода назад. Однако сейчас они участились. По мнению эксперта, с подобной проблемой может столкнуться и клиент другого банка, использующего аналогичные банкоматы. По словам эксперта, Сбербанк, в общем, прав, когда призывает своих клиентов быть бдительнее.

«Важно обращать внимание на то, какой интерфейс у банкомата на тот момент, когда вы начинаете операцию. Если вы видите что-то подозрительное, надо просто нажать кнопку «Отмена». Любой человек, имеющий опыт взаимодействия с банкоматом, в данном случае сразу поймет, что интерфейс на банкомате иной, чем если бы он начинал операцию «с нуля». То есть тут вопрос личной бдительности», — рассказал эксперт, как не пасть жертвой мошенников и не потерять деньги.

Согласно статистике Центробанка РФ, в России сегодня насчитывается 207 694 тысячи банкоматов. Больше всего терминалов принадлежит Сбербанку — более 70 тысяч штук. На втором месте с большим отрывом банк «ВТБ» 24 — 16,7 тысячи банкоматов. На третьем месте — «Россельхозбанк»,имеющий 4,5 тысячи терминалов.