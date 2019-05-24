Петиция об отмене петиции за отставку Зеленского набирает голоса на Украине

Киев, 24 мая. Ряд петиций об отмене ранее зарегистрированного прошения об отставке президента Украины Владимира Зеленского появился на сайте главы государства и постепенно набирает голоса. Сразу несколько граждан потребовали отметить документ.

Авторы новых прошений заявили, что поддерживают как самого политика, так и его инициативы, а также просят шестого президента страны работать на благо украинского народа. Один из пользователей и вовсе высказал мнение, что десятки тысяч граждан, которые поддержали петицию об отставке нового главы государства, не могут определять судьбу целой страны.

В целом на сайте президента Украины зарегистрировали свыше десяти подобных документов, передает «Газета.ru». Самый популярный их них собрал уже почти десять тысяч подписей.

Напомним, Зеленский выиграл весенние выборы президента Украины, которые прошли в стране в два этапа. Он вступил на высший административный пост государства в Раде утром 20 мая. После принятия присяги он объявил, что распускает Верховную раду, а также призвал уйти в отставку руководителей ряда силовых ведомств и объявил о досрочных выборах. Как добавляет «Свободная Пресса», первоочередной задачей он также назвал прекращение огня в Донбассе.

Накануне стало известно, что на сайте президента Украины появилась петиция с требованием отставки Зеленского. Активисты обвинили нового главу государства в том, что он не имеет «содержательных обещаний народу, сформированных в предвыборном процессе». Уже днем четверга прошение набрало требуемое число голосов и теперь должно быть рассмотрено главой государства.