Отказ в российской визе не позволит Нуланд «раскачивать лодку»

Политический аналитик Руслан Осташко заявил, что «Россия наконец показала своим партнерам, как нужно себя вести с нежелательными людьми, которые подрывают устои нашей страны». Таким образом он прокомментировал отказ в выдаче российской визы экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

В российском внешнеполитическом ведомстве ранее сообщили, что Нуланд не смогла получить российскую визу, так как внесена в черный список, составленный Москвой в ответ на санкции со стороны Соединенных Штатов Америки. Комментируя решение властей РФ, политический аналитик Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «Россия наконец показала своим партнерам, как нужно себя вести с нежелательными людьми, которые подрывают устои нашей страны.

«На Западе подобное практикуется уже давно. Там не то что один человек из наших общественных или политических деятелей находятся в списках людей, которым не выдают визы, там этих людей сотни, если не тысячи. А у нас только первые ласточки, первые звоночки. Если помните, когда только начиналась эпопея с тем, что нашим политикам и общественникам перестали давать американские визы, многие либералы кричали что-то вроде «ха-ха-ха, мы не сможем ввести ответные санкции, никто в эту поганую Россию не поедет». Но оказалось, что есть у них здесь дела. Они понимали, что Москва не отвечала бы подобными вещами, и поэтому спокойно ездили. Но вот получили ответ», — сказал эксперт.

Собеседник ФАН выразил уверенность, что отказ в выдаче российской визы одной лишь Нуланд не разрушит планов США по «раскачиванию политической ситуации в России», однако если Москва будет действовать системно, это в значительной мере снизит ущерб от «мягкой силы Вашингтона».

«Давайте вспомним, как Виктория Нуланд раздавала печеньки на Майдане, и подумаем — нужно ли нам, чтобы такие люди были у нас в стране и посещали различные мероприятия? Ведь никто же не говорит, что если будет официальное государственное приглашение, что ей не дадут визу, Конечно, дадут. Но это же самостоятельное мероприятие, которое они сами организовывают на территории России, организовывают их партнеры и друзья, которые их с удовольствием приглашают. То есть эти визиты не являются государственными, у нее просто есть работа, которая заключается в установлении контактов, налаживании связей и применении «мягкой силы». Хотим ли мы, чтобы откровенные русофобы вроде Нуланд применяли «мягкую силу» на территории нашей страны? Вряд ли», — сказал Осташко.

При этом политический аналитик высказал мнение, что отказ в выдаче российской визы не перевоспитает «откровенную русофобку Нуланд».

«Таких людей, как Нуланд, невозможно перевоспитать своей открытостью, им невозможно объяснить, что мы нормальная страна. У них есть конкретная цель — подрывать устои нашей страны, качать лодку, чтобы нам было плохо, а им хорошо. Это их работа. Нам же нужно защищаться, это вопрос национальной безопасности», — заключил эксперт.

Напомним, Виктория Нуланд до 2017 года работала помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии. Находясь на этом посту, она принимала активное участие в Евромайдане на территории Украины и часто посещала Киев в разгар акций протеста. В один из таких дней она даже раздавала протестующим печенье.