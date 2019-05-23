Тайная возлюбленная Михаила Круга впервые раскрыла подробности отношений с шансонье

Москва, 23 мая. Первая и единственная возлюбленная Михаила Круга Марина Базанова впервые раскрыла подробности отношений с шансонье. Женщина рассказала о несчастном браке и аборте, который погубил отношения.

Почти 17 лет назад неизвестные ворвались в дом Михаила Круга. Они напали на тещу шансонье, затем нанесли телесные повреждения супруге Ирине. Певец, пытаясь защитить семью, попал под пули. Круг скончался он полученных ранений. После смерти Круга вдова раскрыла тайну, что, на самом деле, все песни певец посвящал вовсе не ей, а своей первой любви Марине.

В годовщину смерти Круга в студии передачи «Прямой эфир» Базанова раскрыла подробности отношений с певцом. По ее словам, знакомство с Михаилом состоялось, когда ей было 14, а будущему шансонье – 15.

«Это произошло в доме, где я жила раньше. На первом этаже его друг устроил праздник. К нему, Николаю Зарецкому, Мишка пришел на день рождения, куда была приглашена и я. Так все и началось», — вспоминает Базанова.

Женщина рассказала, что юношеский роман закончился, когда она не дождалась его из армии и вышла замуж за рокера. Однако брак распался, и спустя 15 лет она вновь сошлась с исполнителем. Они сыграли тайную свадьбу, но их брак продлился всего две недели. Причиной расставания стало то, что возлюбленная Круга отказалась родить ему ребенка и сделала аборт. Теперь же Базанова жалеет об этом, однако назвала долгие отношения с исполнителем «годами пытки».

Кроме того, женщин рассказала, что была в числе подозреваемых в убийстве Круга. Следователи обратили внимание на то, что собака пустила в дом неизвестных, не предупредив хозяев. Стаффордширского терьера, который в ту ночь находился в доме Круга, воспитывала Базанова.