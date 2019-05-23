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Очевидцы сняли видео со скончавшимся в самолете дебоширом

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Очевидцы сняли видео со скончавшимся в самолете дебоширом

Москва, 23 мая. Очевидцы передали Федеральному агентство новостей видео, сделанное в салоне самолета рейсом Москва — Симферополь, на борту которого скончался пассажир.

Ранее в четверг сообщалось, что самолет Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт «Домодедово» из-за дебошира на борту. Впоследствии выяснилось, что неадекватное поведение было следствием паники из-за резкого ухудшения самочувствия. 

На видеозаписи, сделанной очевидцами в салоне самолета, видно, как пассажиры помогают бортпроводникам связывать мужчину. 

«Мужчина просто начал сходить с ума, — рассказала девушка, снимавшая видео. — Он бьет женщину. Сейчас его привязали. Он что-то кричал. Побил телефоном своего соседа по голове. Он просто с ума сходил».

В Следственном комитете РФ сообщили, что по факту смерти пассажира возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В СК РФ уточнили, что самолет вернулся в «Домодедово» из-за ухудшение самочувствия мужчины и его неадекватного поведения. Прибывшие к самолету медик не смогли ему помочь, он скончался, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности.

Расследование дела взял под свой контроль Центральный аппарат Следственного комитета.

Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
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