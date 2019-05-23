Спецпредставитель ООН по Ливии прибудет с визитом в Москву в начале июня

Москва, 23 мая. Глава МИД России Сергей Лавров проведет встречу со спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гасаном Саламе в начале июня. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Спецпредставитель генсекретаря ООН по Ливии приедет в Москву на консультации, его примет Сергей Лавров для беседы. Я думаю, что это будет в первых числах июня», — пояснил Богданов.

Богданов также добавил, что встреча состоится по инициативе спецпредставителя генсека ООН по Ливии. По его словам, Саламе обратился к российской стороне с просьбой об организации встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, так как Россия может оказать влияние на ситуацию в Ливии.

С 2011 года Ливия находится под контролем двух правительств. Одна часть страны контролируется правительством национального согласия (ПНС), которое было сформировано при поддержке ООН. Другая часть ливийской территории находится под контролем законных властей Ливии, которые признаны многими арабскими государствами.

В апреле 2019 года командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступательной операции на Триполи, которую контролируют силы ПНС. Позднее в Триполи заявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против сил ЛНА.