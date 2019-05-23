Розенбаум назвал реальную угрозу нацбезопасности РФ

Москва, 23 мая. Заслуженный артист РФ Александр Розенбаум заявил, что готов обратиться к секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву из-за засорения русского языка. По его словам, это является прямой угрозой национальной безопасности РФ.

В интервью ТАСС певец подчеркнул, что сегодня его «беспокоит потеря русского языка».

«Это реальная угроза национальной безопасности», — подчеркнул Розенбаум.

Он отметил, что в новостях по телевидению часто можно услышать заимствованные слова, вроде перформанс, блэкаут, каршеринг или кэшбэк. По мнению артиста, «эти вещи страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе». Он подчеркнул, что «мы потеряем народ как нацию», если дети будут слышать эти слова.

Розенбаум выразил мнение, что следить за чистотой русского языка нужно на федеральном уровне. В частности, можно законодательно запретить употреблять подобные слова в российских СМИ. По его словам, он готов в первую очередь обратиться к секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву, поскольку уверен, что «угроза русскому языку — это угроза нацбезопасности».

«Просто нужно определиться. Либо мы великая Россия, либо мы каршеринг. А то кричат: мы русские. И при этом каршеринг. Одно с другим не сходится, простите», — резюмировал Розенбаум.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в конце апреля состоялся конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Президент России Владимир Путин в приветственном послании участникам мероприятия подчеркнул, что конгресс «выполняет высокую миссию: собирает под своей эгидой педагогов, ученых-филологов, лингвистов из разных стран для обсуждения широкого круга актуальных проблем, связанных с популяризацией русского языка и укреплением его позиций».

По словам Путина, то, чем занимается ассоциация преподавателей русского языка и литературы, заслуживает самой глубокой признательности.