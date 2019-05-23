Неисправный поезд заблокировал движение на станции «Алтуфьево» в Москве

Москва, 23 мая. Неисправный поезд заблокировал движение в сторону Московской области на станции метро «Алтуфьево» в Москве. В туннеле оказались заблокированы еще два состава с пассажирами.

По данным источника, состав остановился из-за механической неисправности поезда. Между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево» оказались заблокированы еще два состава. В московском метрополитене сообщили, что поезд отремонтируют в ближайшее время.

«Уже производится ремонт остановившегося поезда. Он скоро отправится. Извините за причиненные неудобства», — говорится в сообщении московского метрополитена.

Уже производится ремонт остановившегося поезда. Он скоро отправится. Извините за причиненные неудобства. — Московское метро (@MetroOperativno) May 23, 2019

Как отмечают очевидцы, из-за поломки состава поток пассажиров переправили на наземный транспорт.

Накануне движение поездов от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская» Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро было приостановлено в связи с остановившимся в тоннеле поездом. Из заблокированных в тоннеле вспомогательным подвижным составом был эвакуирован 1041 пассажир.