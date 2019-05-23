Киев, 23 мая. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на iForum назвал Великобританию «старушкой», на что получил ироничный ответ посла на Украине Джудит Гоф.

В ходе выступления на украинском форуме интернет-деятелей Зеленский заявил, что «стapушкa Beликoбpитaния» провела эксперимент, в рамках которого на неделю отказалась от угля. Глава Украины назвал этот эксперимент «уникальным событием», первым с 1882 года.

«Бpитaнцы показывают, что вecь мир отходит от угля. У ниx — Poттepдaм минус, у нac — Poттepдaм плюс», — отметил Зеленский.

Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф ответила Зеленскому игривым фото с вопросом «Старушка?». При этом дипломат подтвердила, что Королевство действительно прожило целую неделю без угля для производства энергии.

Кроме того, в ходе выступления на форуме Зеленский заявил, что мечтает о программе «страна в смартфоне». По словам Зеленского, он хочет просматривать на гаджете, какие «чуваки» избираются и какие законопроекты подаются в Раду.

Президент Украины отметил, что подразумевается внедрение четырех уровней, которые будут включать информацию о государстве, коммуникацию, транзакцию и вовлечение в управление государством. Глава Украины добавил, что мечтает, чтобы украинцы просматривали с утра не только новости и погоду, но также и другие важные государственные вопросы.

Стоит отметить, что во время выступления Зеленский назвал кандидатов на должности «чуваками», а перед собравшимися выступил в неформальном образе в рубашке с закатанными рукавами.