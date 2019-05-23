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Видео свадебного танца и поцелуя Потапа и Каменских опубликовано в Сети

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Видео свадебного танца и поцелуя Потапа и Каменских опубликовано в Сети

Киев, 23 мая. В Сети опубликовано видео свадебного танца Алексея Потапенко, известного как Потап, и Насти Каменских.

В четверг стало известно, что музыкальный дуэт Потап и Каменских стали мужем и женой. Торжество проходило в закрытом режиме, поэтому фотографий и видео с мероприятия практически нет.

В Сети было опубликовано трогательное видео, на котором пара обменивается кольцами и целуется. После этого новоиспеченный супруг берет жену на руки и несет сквозь толпу гостей. Окружающие приветствуют семью аплодисментами и закидывают молодоженов рисом.

Кроме того, были опубликованы еще два видео с праздника, на которых молодожены запечатлены в свадебном танце.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

???????????????? #потапинастя #нк #птп #BearAndDiamond #Weeding

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???? & ???? #потапинастя #BearAndDiamond #Weeding #птп #нк #каменских

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Журналистов же заинтересовало платье невесты. Как удалось выяснить СМИ, оно принадлежит израильскому бренду Galia Lahav. Минимальная цена платьев этой марки составляет пять тысяч долларов.

Каменских выбрала наряд в стиле русалка с объемным воротом и нежной фатой. Как отметили эксперты, платье девушки было трансформером.

По некоторым данным, сам праздничный банкет был скромным для представителей шоу-бизнеса. Одно место за праздничным столом в ресторане, где проходило мероприятие, стоило около четырех тысяч рублей.

Точный список гостей мероприятия неизвестен. Ряд СМИ предположили, что украинские музыканты объявили бойкот российским исполнителям, не пригласив их на торжество.

Автор: Катерина Иванова
Источник: Страница Потапа и Насти Каменских в Instagram
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