Директор пермской гимназии объяснила свои слова о «гендерном подходе»

Пермь, 23 мая. Директор пермской гимназии № 4 Татьяна Дьякова заявила, что учебное заведение не нарушало правила приема детей в первый класс.

22 мая в СМИ появилась информация, что приемная комиссия пермской гимназии №4 установила для девочек более высокий проходной балл, чем для мальчиков, желающих поступить в первый класс.

По словам Дьяковой, информация СМИ о завышенном проходном балле для девочек не соответствует действительности.

«Правила приема в первый класс гимназии не нарушаются. Они выполняются в соответствии с федеральными документами. Приоритетным правом пользуются дети, проживающие по месту жительства», — пояснила Дьякова в комментарии телеканалу «360».

Он также напомнила о существовании приказа министерства образования и науки РФ, согласно которому учебные заведения могут самостоятельно устанавливать правила приема детей на свободные места.

«У нас есть такой локальный акт, он издан», — добавила Дьякова.

По ее словам, дети дошкольного возраста, которые обучались на подготовительных субботних курсах при гимназии, обладают приоритетным правом зачисления на свободные места в учебном заведении. В 2019 году такие курсы посещали 159 детей. При этом Дьякова отметила, что в нынешнем году гимназия планирует набрать два первых класса.

Решение о зачислении учащихся субботней школы в гимназию принимает специальная комиссия. По словам Дьяковой, заседание комиссии уже состоялось, поэтому список детей рекомендованных к поступлению в гимназию утвержден. Директор подчеркнула, что гимназия не использует «гендерный подход» при приеме детей.

При этом 22 мая Дьякова заявила, что завышенный проходной балл для девочек «является стандартной практикой». По ее словам, учебное заведение соблюдает «гендерный принцип обучения», так как во всех классах «должно быть равное количество девочек и мальчиков», однако у девочек более высокие баллы, чем у мальчиков.