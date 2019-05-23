Поженившихся Потапа и Настю Каменских заподозрили в бойкоте звезд из России

Киев, 23 мая. Алексей Потапенко, известный как Потап, и Настя Каменских, вероятно, не пригласили русских звезд на свою свадьбу в Киеве.

В четверг Каменских сообщила о радостном событии — она узаконила свои отношения с напарником по дуэту и возлюбленным Потапом. Однако о свадьбе пары известно не много.

По некоторым данным, праздник проходил скромно для представителей шоу-бизнеса. Одно место в ресторане, где проходило торжество, стоит около четырех тысяч рублей. Известно, что заведение находится в центре украинской столицы, но конкретное место не указывается. С 16.00 по местному времени ресторан был закрыт для посетителей.

Как предположили журналисты «Желтой газеты. Зажигай!», поженившиеся Потап и Каменских объявили бойкот российским звездам. Издание обратилось за комментарием к продюсеру Иосифу Пригожину, который подтвердил, что не получал никаких приглашений на свадьбу. Певица Валерия и Катя Лель также узнали об этом событии из СМИ и страницы Каменских в Instagram.

Предполагается, что свадьба прошла в закрытом формате. Видео и фото с мероприятия практически отсутствуют. Предполагается, что на празднике присутствовал украинский композитор Евгений Филатов из проекта The Maneken, который выложил в сторис поздравление молодоженам, пишет «Экономика сегодня».

Ранее Каменских поблагодарила новоиспеченного супруга за то, что он поддерживал ее решение не выставлять отношения напоказ. Она заявила, что теперь пришло время поделиться радостью с поклонниками.