Cпецвыпуск детского «Голоса» после скандала с дочерью Алсу: где, во сколько и почему это надо смотреть

Трансляция специального выпуска музыкального шоу «Голос. Дети» состоится на Первом канале вечером в пятницу, начало прямого эфира — в 21.30 по московскому времени. За победу поборются все девять юных талантов, которые выступали в финале шестого сезона под руководством своих наставников — Светланы Лободы, Пелагеи и Валерия Меладзе соответственно.

Федеральное агентство новостей в специальном же обзоре рассказывает предысторию данного действа, ознаменовавшуюся громким скандалом, и представляет конкурсантов.

Старт проекта был дан 15 февраля и должен был завершиться 26 апреля. Но в итоге процесс определения лучшего продлился еще на месяц.

Трое именитых и опытных менторов (за плечами, например, Пелагеи только в детском «Голосе» в общей сложности пять сезонов, у Меладзе их три, и только Лобода была дебютанткой в этом плане) планомерно набирали ребят в свои команды. Потом количество участников уменьшалось, пока не осталось девять самых сильных.

В течение первых шести выпусков шли так называемые «слепые» прослушивания, потом в трех передачах состоялись поединки и слушались «песни на вылет», после чего определились шестеро финалистов.

В десятом выпуске под названием «Дополнительный этап» стали известны еще трое, в том числе, внимание (!), Микелла Абрамова, дочь известной российской певицы Алсу, которая через неделю надолго станет одним из главных действующих лиц в материалах российских (и не только) средств массовой информации, как пишущих, так и снимающих.

В суперфинал затем проследовали Абрамова (ее наставник — Лобода), Валерий Кузаков (Пелагея) и Ержан Максим (Меладзе).

В решающем раунде наибольшее количество голосов от телезрителей (с помощью СМС-голосования) заполучила та же Абрамова (56,5 процента) — как посчитали многие, якобы незаслуженно. По мнению определенной части общественности, включая и звезд российского шоу-бизнеса, Ержан выступил куда лучше, поэтому именно он достоин знания лауреата.

И тут выяснилось, что победа дочери Алсу не совсем, скажем так, чиста. Появилась достоверная информация о том, что голоса в ее пользу были грубейшим образом накручены. После огромного количества материалов на эту тему руководство Первого канала приняло беспрецедентное решение — аннулировать результаты суперфинала 6-го сезона и назначить, говоря спортивным языком, «переигровку».

Заговорил даже сам генеральный директор телеканала Константин Эрнст, обычно ничего не комментирующий и практически никому не дающий интервью.

Более того, Первым даже была нанята компания Group-IB, которая специализируется на борьбе с киберпреступностью, — для расследования «признаков аномального голосования» и «модерирования результатов в пользу одного из кандидатов». Полные итоги работы будут официально обнародованы в конце мая.

Телевизионное дежавю

Итак, кто же выйдет на сцену теплым вечером 24 мая в съемочном комплексе на легендарной киностудии «Мосфильм»? Наверняка основными фаворитами будут все те же три участника отмененного впоследствии суперфинала. Хотя до конца еще не ясно, будет ли состязаться Абрамова. Но Алсу, по крайней мере, такого варианта не исключила.

Ержан, кроме, собственно говоря, умения хорошо петь, может еще и постоять за себя — мальчик занимается боксом.

Кузаков тоже любит спорт — он хотел бы играть в футбол, но при этом усиленно занимается на фортепиано. К слову, в прошлом году Валерий кастинг в проект «Голос. Дети» пройти не сумел…

Свои надежды насчет спецвыпуска будут также питать Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Нино Чеснер и Роберт Багратян.

Кстати, интересный факт — декорации на «Мосфильме» (студия здесь вмещает 750 зрителей) не разбирались с того самого «рокового» (ну, или несчастливого) дня 26 апреля.

Секреты спецвыпуска

ФАН также удалось узнать и некоторые другие подробности съемочного процесса. На детский «Голос» работает та же самая команда (примерно триста человек!), что и над «основным» одноименным шоу.

Спецвыпуск будут снимать двумя десятками камер, а освещение внутри помещения обеспечат почти шестьсот различных осветительных приборов. За кулисами съемочной площадки, кроме родных и близких юных участников, по традиции будут находиться, на всякий случай, сотрудники бригады скорой помощи, детский психолог и врач-фониатр (занимается восстановлением голоса).

В роли главного ведущего, как обычно, выступит бессменный Дмитрий Нагиев, а посильную помощь ему в этом плане окажет Аглая Шиловская.

То, что в 21.30 пятницы у своих телевизоров соберется огромная аудитория, сомневаться не приходится. Детскому «Голосу №6 за последний месяц сделана такая реклама, что посмотреть спецвыпуск в прямом эфире наверняка захотят даже те, кто далек как от музыки, так и от различных телешоу!