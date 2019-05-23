Уроженка Уфы шокировала избирателей в Бельгии «шпионской» агитацией

Брюссель, 23 мая. Уроженка Уфы Аида Осипова, баллотирующаяся в парламент административной области Фландрия, решила привлечь избирателей на выборах провокационной агитацией с «русским следом» и Джеймсом Бондом.

По словам Осиповой, в Бельгию она переехала с родителями в 14 лет. Здесь она познакомилась с сенатором в парламенте Бельгии и главой партии «Фламандский интерес» Франком Крейлманом. Он выступал за более тесные отношения с Россией.

Кандидат в парламент Фландрии отметила, что провокационный «шпионский» плакат в стиле Джеймса Бонда служит для привлечения внимания. Она добавила, что к «российскому следу» относится с юмором.

«На плакате просто много иронии. Там Франк как Джеймс Бонд, и я — как русский шпион. Если еще учесть, что я на позиции «7», то и «007» хорошо вписывается!» — заявила Осипова в комментарии телеканалу «360».

Осипова рассказала, что партия «Фламандский интерес» выступает против миграции. Она отметила, что хоть и сама является мигрантом, ее позиция направлена против тех мигрантов, которые приезжают в Бельгию и живут на социальные деньги.