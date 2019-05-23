Ученые выявили главные причины развития рака

Вашингтон, 23 мая. Американские ученые из Университета Тафтса выявили основные причины развития рака. Специалисты подчеркнули, что людям следует внимательнее следить за своим питанием.

Эксперты на протяжении длительного периода изучали пищевые привычки американцев. Параллельно они отмечали, как они сказываются на здоровье населения. Результат впечатлил ученых: ошибки питания могут стать причиной развития рака.

Специалисты назвали три основных фактора развития онкологических заболеваний. В 5% случаев (около 80 тысяч фактов за 2015 год) болезнь появлялась из-за неправильного питания. Вторым фактором стало употребление алкоголя: пристрастие к спиртному приводило к тяжелым последствиям в 4–6% случаях. Третьим фактором развития страшной болезни ученые считают недостаточное количество в рационе цельного зерна, фруктов, овощей и молочных продуктов в пище. Кроме того, они советуют не злоупотреблять переработанным мясом, пишет LiveScience.

В январе ученые раскрыли новый механизм «активации» иммунной системы в борьбе с раком. С помощью него защитные клетки организма эффективнее находят и уничтожают раковые клетки. По словам ученых, в клетках запускается маркировка вирусоподобных генов, которые не идентифицируются как опасные вирусы. Специалисты убеждены, что, если подавить этот механизм, иммунная система тут же начнет активную борьбу с раковыми клетками.