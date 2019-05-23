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Путин принял в Кремле президента Конго

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Путин принял в Кремле президента Конго

Москва, 23 мая. Перспективы сотрудничества обсудили в Кремле президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщает пресс-служба российского лидера.

Сассу-Нгессо прибыл в Москву с официальным визитом. На переговорах с российским коллегой «обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы региональной повестки дня».

Путин отметил, что между РФ и Конго «всегда были дружеские отношения, они развиваются именно в таком ключе на протяжении уже 55 лет». В настоящее время рост товарооборота между странами составил более 60%. Глава государства пригласил президента Конго на первый саммит «Россия — Африка», который состоится в октябре в Сочи.

Путин принял в Кремле президента Конго

По итогам переговоров стороны подписали несколько соглашений. В частности, о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и о сотрудничестве в области массовых коммуникаций. Кроме того, был подписан контракт на направление российских военных специалистов в Республику Конго.

Автор: Олеся Волкова
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