Пранкеры Вован и Лексус трижды разыграли премьера Косово от имени Порошенко

Москва, 23 мая. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в преддверии выборов президента Украины трижды разыграли премьера республики Косово Рамуша Харадиная, представившись президентом Петром Порошенко.

Телефонные разговоры состоялись в период с января по апрель 2019 года. Как сообщает РИА Новости, пранкеры от лица Порошенко пообещали признать Косово после выборов на Украине. В ответ они просили поддержку со стороны Харадиная. Премьер в свою очередь пообещал опубликовать несколько записей в поддержку Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

В одной из бесед он пожелал удачи украинскому президенту на выборах и пообещал молиться за него.

«Да, и я думаю, что после моей победы я признаю Косово независимым государством», — ответил пранкер.

Добавим, что 29 марта в Twitter Харадиная появилась запись: «Я полностью поддерживаю и желаю удачи моему другу Петру Порошенко, президенту Украины на президентских выборах».

Напомним, что Порошенко выборы проиграл. Во втором туре 73,22% избирателей поддержали шоумена Владимира Зеленского. За Порошенко свои голоса отдали только 24,45% избирателей.

В конце апреля Вован и Лексус позвонили главе Франции Эммануэлю Макрону, представившись Зеленским. Обсуждая судьбу соперника в президентской гонке, «Зеленский» допустил, что Порошенко окажется на скамье подсудимых, если сообщения СМИ о нем подтвердятся. Собеседник Макрона также отметил, что глава Украины может сбежать из страны и укрыться во Франции. «Избранный президент Украины» попросил Макрона выдать Порошенко при развитии этого сценария.

Позднее, как сообщала «Газета.ру», пранкеры рассказали, как им удалось разыграть Макрона. По словам Вована, позвонить главе Франции они собирались два года. По его словам, французский лидер произвел приятное впечатление.