Пятый Международный фестиваль искусств «Точка доступа» раскрыл свою программу ФАН-ТВ

«Точка доступа» — единственный в Петербурге фестиваль, который через практику театра исследует город и предлагает зрителю новый, незабываемый опыт восприятия и коммуникацию с пространством. В этом году фестиваль проходит в рамках программы Театральной олимпиады 2019. Более трех десятков спектаклей будет показано на самых неожиданных площадках. К примеру, одной из них станет автомобиль, и увидеть постановку сможет только один зритель. Некоторые спектакли будут проходить в полной темноте, на других главным действующим лицом станут ароматы. Директор Международного Летнего фестиваля искусств «Точка доступа» Филипп Вулах предупреждает, что такие эксперименты подходят только тем, кто действительно открыт миру и готов получать новый, уникальный опыт.

«В этом годку у нас три больших блока. У нас есть основная программа, которая состоит из четырех проектов, которые мы тщательно курируем на протяжении долгих месяцев для того, чтобы выросла правильная, интересная и красивая история. Один из проектов мы делаем вместе с нашими Швейцарскими коллегами, другой проект приезжает к нам из Голландии, третий проект французского происхождения и четвертый проект Антона Адасинского. В свободной программе представлено порядка тридцати названий. Это спектакли, которые хотели принять участие в «Точке доступа» и получили такую возможность. Третий, наиболее исследовательский в сосредоточении блок, это образовательная программа фестиваля. Мы всегда предупреждаем наших зрителей, что наши спектакли смотреть тяжело и очень трудно. Если вы не уверены, что вы способны будете пойти на этот риск, пожалуйста, воздержитесь от того, чтобы прийти на спектакль, приходите, только если вы точно уверены, что достаточно открыты», — настаивает Филипп Вулах.

Спектакли из основной программы отбирались больше года куратор швейцарского проекта «Пожалуйста, дальше» Антон Флеров, рассказал, что спектакль перенесет историю шекспировского Гамлета в зал судебного слушания и даст возможность зрителям, выслушав доводы и аргументы практикующих российских прокуроров и юристов, самим решить — виновен ли принц в преступлении. Зрителям предстоит решить, виновен ли обвиняемый, интрига будет сохраняется до самого конца.

Постановка «Jukebox Петербург» от театрального проекта «Энциклопедия речи» из Франции впервые представит театральным зрителям, как и о чем на самом деле говорят петербуржцы. В нем соберется особый треклист из звуков и голосов города. Проект уже был показан в Европе. А в июле коллекция пополнится и голосами из России Звуки города и речи будут собраны по всему Петербургу. Один из актеров будет, словно музыкальный автомат, который собственным голосом нарисует палитру Петербурга.

В свободную программу вошли самые неординарные режиссеры и художники из России. Из поданных заявок было отобрано около 20 спектаклей, перформансов и инсталляций.

Образовательная программа — это третья часть фестиваля.В этом году свои заявки подали 150 человек со всей страны. Выбрали только 60 счастливчиков, для которых лучшие профессора из разных стран будут читать лекции и проводить мастер-классы.