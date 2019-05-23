В Госдуме отреагировали на публикацию «Классификатора СМИ»

Против России ведется информационная война, и российскому читателю нужно знать, кто внедряет в сознание враждебные идеи, а кто стоит на защите отечественного медиаполя. Такое отношение к созданному классификатору средств массовой информации выразил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Интересная идея. Проблема такая действительно существует, — считает Слуцкий. — Можно дискутировать о критериях включения отдельных СМИ в такой рейтинг, но согласен, что читателю полезно знать, who is who и кто на кого работает».

Активная работа средств зарубежной пропаганды ведется в России последние годы уже в открытую, и часто при этом используются самые изощренные приемы без оглядки на какие-либо принципы и журналистскую этику. Свои задачи они уже не скрывают, предупреждают в комитете Госдумы по международным делам.

«Не секрет, что российское медиа пространство активно используется нашими «стратегическими друзьями» для попыток раскачивания ситуации изнутри. При этом в ход идут самые грязные и бесчестные приемы — от откровенных фейков до информационных провокаций и постановок», — отмечает Слуцкий.

«Мы все помним невольное признание корреспондентки московского бюро одного из зарубежных телеканалов: «Редакция хочет крови! — напоминает собеседник ФАН. — То есть, по сути, ведется скрытая война, в том числе и на информационном поле. Поэтому здесь важны и законодательные инструменты противодействия (был принят закон о СМИ-иноагентах), и своевременное информирование».

Напомним, в подготовленный ФАН классификатор СМИ вошли 100 самых читаемых изданий с федеральным охватом, разделенные на ряд категорий. Заявленная цель состоит в создании полноценного и объективного классификатора медиаресурсов, своего рода «азбуку онлайн-СМИ», которая поможет российскому читателю самостоятельно выбрать надежный и правдивый источник информации.