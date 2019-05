В Госдуме отреагировали на публикацию «Классификатора СМИ»

Против России ведется информационная война, и российскому читателю нужно знать, кто внедряет в сознание враждебные идеи, а кто стоит на защите отечественного медиаполя. Такое отношение к созданному классификатору средств массовой информации выразил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Интересная идея. Проблема такая действительно существует, — считает Слуцкий. — Можно дискутировать о критериях включения отдельных СМИ в такой рейтинг, но согласен, что читателю полезно знать, who is who и кто на кого работает».