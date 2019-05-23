Названа причина отказа Лободы участвовать в спецвыпуске «Голос.Дети»

Москва, 23 мая. Певица Светлана Лобода не будет участвовать в спецвыпуске шоу «Голос. Дети», сообщила пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова.

Бурлакова назвала причину отказала Лободы участвовать в съемках специального выпуска. У певицы в этот день будет концерт в Казахстане, пояснила представитель звезды.

«У нас завтра концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena», — приводит ее слова ТАСС.

Артистка должна вернуться в Москву 25 мая. Бурлакова уточнила, что предварительно специальный выпуск «Голос. Дети» не снимали.

Участие в программе будут принимать финалисты шоу, а также их наставники. Лобода была наставницей Микеллы Абрамовой — дочери певицы Алсу.

Напомним, финал шоу «Голос. Дети» состоялся 26 апреля и завершился скандалом. Дочь Алсу победила в конкурсе, набрав 56,5% зрительских голосов. Второе место получил Ержан Максим с 27,9%. Телезрители не поверили в эти результаты и заявили, что итоги были сфальсифицированы.

Новый выпуск шоу будет посвящен не только результатам расследования, но также общению участников друг с другом.

Накануне Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети», в котором победила ее дочь. По мнению певицы, участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры». Звезда выразила надежду, что скандал на «Голос.Дети», в центре которого оказалась ее дочь, завершится благополучно.