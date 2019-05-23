ФСБ задержала подозреваемого в покушении на главу Волгоградской области

Москва, 23 мая. Криминальный авторитет Евгений Ремезов задержан в Москве по подозрению в попытке покушения на губернатора региона в 2016 году, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве отметили, что сотрудники ФСБ совместно с подразделениями СК и МВД России в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали Ремезова. По предварительным данным, криминальный авторитет из Волгоградской области может быть причастен к поджогу дома главы региона в 2016 году.

В ФСБ РФ подчеркнули, что ранее была установлена причастность преступной группы, созданной Ремезовым, к покушению. По данным правоохранителей, целью поджога было устрашение главы региона для того, чтобы предотвратить передачу в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда. Прежде рынок находился в долгосрочной аренде у подконтрольных Ремезову коммерческих структур. По данным правоохранителей, 16 ноября 2016 года злоумышленник перелез через забор и бросил в дом главы региона горящий предмет.