Поклонники объявили Началову святой и заряжают воду на ее могиле

Москва, 23 мая. Поклонники певицы Юлии Началовой назвали скончавшуюся певицу святой и стали «заряжать» воду и крема на ее могиле. Об этом сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на работников Троекуровского кладбища.

Смерть Началовой в середине марта стала потрясением для ее фанатов. Они приходят на кладбище отдать дань памяти погибшей и рассказать о том, что происходит в мире. Фанаты уверены, что Началова их слышит.

«Часто над могилой вдруг появляется яркое-яркое солнышко, начинают петь птицы. Мы уверены: это Юля, ангел наш, подает знак», — заявила одна из поклонниц.

Работники Троекуровского кладбища сообщили изданию, что «народ несет на могилу, расположенную на 17-м участке, не только цветы, свечи и мягкие игрушки, но и воду, и крем – зарядить». Фанаты уверены, что таким образом вода и кремы приобретают особые свойства: разглаживают морщины, подтягивают грудь, помогают бороться с мозолями, облегчают боли при подагре.

Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни. Она буквально «сгорела» за несколько дней. Официальной причиной стала остановка сердца из-за заражения крови. У певицы осталась 12-летняя дочка Вера. Сейчас она живет с бабушкой и дедушкой, и тоже занимается музыкой. По словам самой девочки, она хочет пойти по стопам матери, но больше «с уклоном в артистки».

Смерть началовой вызвала небывалый ажиотаж. Ранее поклонники певицы обратились с петицией в Москомнаследие с просьбой увековечить память артистки. Как сообщала «Газета.ру», активисты считают, что скончавшаяся два месяца назад артистка достойна того, чтобы в ее честь назвали улицу, а также поставили памятную доску. Среди обращений москвичей есть предложение поставить памятник Началовой в Южном административном округе, где певица жила на Чертановской улице.

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя шумиху вокруг кончины Началовой в разговоре с телеканалом «360», признался, что испытывал смешанные чувства, наблюдая всплеск интереса к личности Началовой. По его мнению, эта бешеная разница между уровнем популярности до и после смерти певицы говорит о ее недооцененности. По мнению Пригожина, Началовой для большой популярности при жизни не хватало лишь шлягера, при этом у всех она вызывала только симпатию.