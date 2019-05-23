Малькевич сравнил проект ФАН «Классификатор СМИ» с разорвавшейся бомбой

Глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич считает, что новый проект Федерального агентства новостей «Классификатор СМИ» произведет эффект разорвавшейся бомбы.

Поскольку Россия является демократическим государством, на ее территории работает огромное количество средств массовой информации. Часть из них освещает происходящее в стране и мире объективно, другие издания подходят к подготовке информационных материалов предвзято, третьи и вовсе бессовестно поливают Российскую Федерацию грязью, восхваляя Запад и его «демократические ценности».

К сожалению, до сегодняшнего момента в России не существовало четкой классификации СМИ; у читателя не было возможности сразу понять, какое издание ему подходит, а какое нет. Чтобы восполнить этот пробел, Федеральное агентство новостей запустило Классификатор средств массовой информации. В него вошли 100 изданий — самые читаемые ресурсы с федеральным охватом, разделенные на несколько категорий.

Александр Малькевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей полностью поддержал проект нашего издания.

«Я считаю, что это очень интересный проект. Он, безусловно, произведет эффект разорвавшейся бомбы», — отметил эксперт.

По словам аналитика, коллективный Запад открыто проводит политику цензуры и препятствует работе неугодных ему СМИ.

«Вы абсолютно правы, проводя параллели с США, с Францией, а главное, с анонсированными [президентом Франции Эммануэлем] Макроном еще в прошлом году так называемыми «белыми списками» СМИ. Об этом прекрасно знают эксперты, квалифицированные специалисты, это могут подтвердить сотрудники МИД», — продолжает Малькевич.

Общественник заметил, что идея создать классификатор является абсолютно правильной и выверенной. Проект позволит неопытным гражданам разобраться, кто есть кто.

Но Александр Малькевич также считает, что новый проект подвергнется критике со стороны иностранных государств.

«К сожалению, у нас пользователи соцсетей — люди не очень далекие в том плане, что они не вникают в материалы, у них нет времени. Я прекрасно понимаю, как это будет преподнесено верхней части вашего списка, то есть иностранными СМИ. Проект будет представлен попыткой «оказать давление», охарактеризован как «позорный столб». Но что в этом такого на самом деле? На Западе подобное происходит регулярно. В Великобритании публиковались списки [изданий], которые просто сотрудничали с RT», — рассуждает политолог.

Президент Фонда защиты национальных ценностей также счел инициативу ФАН достаточно мягкой. По его мнению, необходимо действовать жестче.

«В порядке дружеской критики могу сказать, что ваш проект, возможно, не до конца подготовлен. Я вспомнил про историю с Великобританией: это был просто скандал. По сути, были опубликованы списки с фотографиями, фамилиями, чуть ли не личными данными по принципу: «Смотрите, эти люди сотрудничают с RT! Это ваши соседи, а на деле они враги и иноагенты». Это же практикуется, так же как в США зарегистрированы по закону FARA (Закон об «иностранных агентах». — Прим. ФАН)», — негодует эксперт.

Он предложил в режиме реального времени отслеживать публикации антироссийских СМИ, каждой новости или статье должна даваться соответствующая оценка.

«На мой взгляд, такие рейтинги должны быть «живыми», они должны обновляться еженедельно. Мне как посвященному потребителю было бы интересно посмотреть не просто перечень, а наблюдать динамику, то есть некий сепарат. Я предложил бы трансформировать классификатор именно в рейтинг, чтобы было видно, что на прошлой неделе «Такие-то Реалии» были на седьмом месте, а через неделю стали пятыми иди девятыми. И по аналогии с «Медиалогией» нужно будет ввести какие-то серьезные критерии. Например, количество публикаций антироссийской или прогосударственной направленности», — развивает свою мысль Александр Малькевич.

Собеседник ФАН уверен в том, что проект необходимо развивать.