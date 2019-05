Сборная России обыграла команду США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Братислава, 23 мая. Сборная России обыграла команду США в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею в Братиславе.

Матч состоялся 23 мая в столице Словакии. Встреча завершилась победой сборной России со счетом 4:3. Российская команда открыла счет на второй минуте матча. Первый гол в ворота американцев забил нападающий сборной России Никита Гусев.

