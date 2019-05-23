В главном храме Вооруженных сил России прошел первый молебен. ФАН-ТВ

В главном храме всех военнослужащих прошел первый молебен. Его провел назначенный неделю назад настоятелем Патриаршего собора Воскресения Христова епископ Стефан Клинских. Соответсвующий указ о назначении подписал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. В чтении молитвы приняли участие строители, работающие на месте. Всего там трудится около 450 человек. Молебен прошел буквально посреди стройки и именно в том месте, где по проекту будет находиться алтарь.

«Безусловно, это величайшая ответственность, потому что не только строители, не только священноначальники, но в первую очередь настоятель храма отвечает за то, что здесь будет происходить, и в первую очередь то, что будет происходить за богослужением. За теми просветительскими и духовно-просветительскими мероприятиями, которые будут в этом храме. Поэтому, понимая всю ответственность, надеюсь и на всемерную помощь самого бога и тех, кто будет приходить в храм», — сказал настоятель Стефан Клинских.

Стройку планируют завершить уже через год. Открыть двери для прихожан он должен к 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. К настоящему моменту возвели 20 метров стен, это одна треть от запланированного. Ведутся работы по заливки бетона в основании четырех куполов и звонницы. Кстати, колоннада будет открытой.

«Приступили к устройству так называемых четвериков. Это будут малые барабаны, которые будут венчаться куполами», — отмечает заместитель начальника дирекции по строительству Евгений Григорькин.

Работа идет по плану. В разных городах России отливают купола и колокола, ведется подготовка декоративного внутреннего убранства. Осенью при помощи специального крана установят центральный купол. Это займет около 20 дней. Оборудуют и прихрамовую территорию, там появится галерея.

«Так называемая дорога памяти, где будут перечислены поименно все 33 миллиона воевавших в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Это будет место дислокации «Бессмертного полка», — говорит заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

Уникальна и главная икона храма. Сейчас она, что называется, путешествует по городам, сейчас, например, — в Ростове-на-Дону. Иконе «Спас нерукотворный» и мощам святых могут поклониться не только военнослужащие, но и все прихожане. Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на куске материи и переданное самим Спасителем слуге царя Авгаря V. Икона станет завершением строительства и будет установлена в последнюю очередь под главным куполом.