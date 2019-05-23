Звезда «Игры престолов» объяснил недовольство фанатов финалом

Санкт-Петербург, 23 мая. Иван Реон, сыгравший в сериале «Игра престолов» Рамси Болтона, объяснил недовольство фанатов финалом проекта.

Реон прилетел в Россию перед выходом финальной серии. Он признался, что, несмотря на то, что его герой умер, он продолжал смотреть сериал в качестве зрителя. Кроме того, хотя его друзья и продолжали работать в проекте, он не задавал им вопросы о развитии сюжета. Актер объяснил, что ему было интереснее сохранить для себя интригу.

«Я люблю сериал и всегда с нетерпением жду, что произойдет в следующей серии, как и любой человек в мире», — рассказал Реон.

По мнению звезды, в «Игре престолов» должны были выжить все герои, так как на каждого из них актеры тратят очень много сил и времени. При этом Реон отметил, что финал — одна из сложнейших вещей на проекте, так как всем угодить невозможно, что приводит к недовольству фанатов.

«В «Игре престолов» много сезонов, много зрителей. Кто-то хочет такую концовку, а кто-то такую… — приводит его слова «Пятый канал». — Поэтому, я прекрасно понимаю, насколько сложно сценаристам и режиссеру подвести к правильному финалу».

Реон стал известен на весь мир в 2009 году благодаря роли Саймона в мистическом сериале «Отбросы». В этом году состоялась премьера байопика «Грязь», где он исполнил роль гитариста американской рок-группы Mötley Crüe Мика Марса.