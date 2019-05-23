Создатели «Игры престолов» ответили разочарованным фанатам

Вашингтон, 23 мая. Программный директор HBO Кейси Блойс ответил разочарованным фанатам культовой киносаги «Игра престолов» на критику заключительного сезона.

Представитель HBO отметил, что развязка сериала не могла понравиться всем без исключений. Среди причин такой волны критики Блойс выделил огромный масштаб фанатской базы «Игры престолов». Программный директор HBO подчеркнул, что невозможно угодить всем, это и не было задачей создателей сериала.

«Всегда грустно, когда шоу разъединяет, но это часть телевизионного цикла, который идет дальше. Но мы очень гордимся этим проектом», — заявил Блойс.

Представитель HBO выразил особую благодарность шоуранерам «Игры престолов» Дэвиду Бениоффу и Дэну Вайсу. Блойс отметил, что они отлично справились со своей работой.

Заключительный эпизод «Игры престолов» вышел в ночь на понедельник, 20 мая. Однако еще до выхода финального эпизода более миллиона человек выступили с требованием переснять восьмой сезон. За пару дней петиция набрала более миллиона единомышленников.

Кроме того, автор книг цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин намекнул, что финал в книге может отличаться от финала сериала «Игра престолов». Мартин отметил, что шестая книга «Ветра зимы» «сильно задерживается». Писатель пообещал дописать ее, но не назвал конкретные сроки.