Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Создатели «Игры престолов» ответили разочарованным фанатам

149
0 Оставить комментарий

Создатели «Игры престолов» ответили разочарованным фанатам

Вашингтон, 23 мая. Программный директор HBO Кейси Блойс ответил разочарованным фанатам культовой киносаги «Игра престолов» на критику заключительного сезона.

Представитель HBO отметил, что развязка сериала не могла понравиться всем без исключений. Среди причин такой волны критики Блойс выделил огромный масштаб фанатской базы «Игры престолов». Программный директор HBO подчеркнул, что невозможно угодить всем, это и не было задачей создателей сериала.

«Всегда грустно, когда шоу разъединяет, но это часть телевизионного цикла, который идет дальше. Но мы очень гордимся этим проектом», — заявил Блойс.

Создатели «Игры престолов» ответили разочарованным фанатам

Представитель HBO выразил особую благодарность шоуранерам «Игры престолов» Дэвиду Бениоффу и Дэну Вайсу. Блойс отметил, что они отлично справились со своей работой.

Заключительный эпизод «Игры престолов» вышел в ночь на понедельник, 20 мая. Однако еще до выхода финального эпизода более миллиона человек выступили с требованием переснять восьмой сезон. За пару дней петиция набрала более миллиона единомышленников.

Кроме того, автор книг цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин намекнул, что финал в книге может отличаться от финала сериала «Игра престолов». Мартин отметил, что шестая книга «Ветра зимы» «сильно задерживается». Писатель пообещал дописать ее, но не назвал конкретные сроки.

Автор: Сергей Петров
Источник: Variety
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров