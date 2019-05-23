Филарет отказался выполнять условия томоса об автокефалии ПЦУ

Киев, 23 мая. Киев не будет выполнять условия томоса об автокефалии неканонической «Православной церкви Украины». Об этом заявил бывший глава раскольнического Киевского патриархата и почетный патриарх неканонической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Филарет (Денисенко).

По его словам, томос об автокефалии ПЦУ сделал украинскую церковь зависимой от Константинопольского патриархата.

«По названию мы — автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь», — заявил Филарет.

Он также добавил, что украинская сторона не будет выполнять условия томоса, которые накладывают ограничения на юрисдикцию ПЦУ и запрещают создавать приходы за пределами Украины.

«Мы не отказываемся от томоса, но не будем исполнять эти три условия, которые записаны в томосе. Не будем выполнять», — добавил Филарет.

Напомним, в конце 2018 года в Киеве состоялся так называемый «объединительный собор», в котором приняли участие представители двух непризнанных мировым православием религиозных структур — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

По итогам «собора» было объявлено о создании «Православной церкви Украины», а также об избрании Епифания (Думенко) патриархом «новой церкви». 6 января глава Константинопольского патриархата Варфоломей передал Епифанию томос об автокефалии. Документ запрещает представителям «новой церкви» самостоятельно принимать важные решения, а также создавать свои приходы за пределами Украины.