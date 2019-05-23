Москва, 23 мая. Депутат Государственной думы Виталий Милонов раскритиковал шестидневную образовательную неделю для школьников.

Во время пресс-конференции на тему «Рабы школьной шестидневки: Новый референдум по реформе образования» парламентарий подчеркнул, что дискуссия по этому вопросу продолжается уже долгое время. К настоящему моменту практически во всех школах дети учатся шесть дней в неделю. Это, по мнению депутата, приводит к тому, что ребенок «растет без семьи» и без достаточного на отдых времени.

Он подчеркнул, что суток на восстановление сил для школьника недостаточно, а правила учебных заведений построены так, что заработная плата преподавателей зависит от количества рабочих часов.

«Им необходимо работать шесть дней, чтобы заработать хоть что-то себе. А дети не отдыхают, они не могут никуда поехать, родители не могут никуда поехать», — цитирует его НСН.

Милонов призвал ввести пятидневку в школах, а по субботам проводить, например, необязательные занятия, факультативы.

Напомним, ранее депутат предложил повысить КПД населения, сократив рабочую неделю в зимнее время. Пользователи Сети с иронией прокомментировали инициативу Милонова. Многие высказывали опасения, что сокращение рабочего дня приведет к уменьшению зарплат, также нашлись и те, кто высказал сомнения в трудоспособности самого депутата.

В комментарии Федеральному агентству новостей председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский также усомнился в актуальности инициативы Милонова.