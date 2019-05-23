Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды

Москва, 23 мая. Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.

С употреблением воды во время еды связано много мифов, в частности о том, что поступающая в организм жидкость замедляет процесс пищеварения. Однако Копытько опровергла эту гипотезу: пить можно, но не более одного стакана.

Диетолог заметила, что стакан воды перед едой будет даже полезен: он создаст иллюзию сытости, а значит, человек за приемом пищи съест меньше. А вот после еды желательно воздержаться от напитков в течение 20 минут. Жидкость может разбавить концентрацию желудочного сока и ухудшить пищеварение.

Специалист также посоветовала пить теплую воду утром натощак. Для максимальной пользы Копытько предлагает добавить в нее дольку лимона или небольшое количество имбиря. Это позволит запустить работу желудка и ускорить обменные процессы.

В среднем за день человек должен пить 30 миллилитров воды на килограмм веса. Однако следует учесть погодные условия: в жару организм требует больше жидкости. Явными признаками нехватки влаги являются отечность, головная боль, усталость, запоры.

Не стоит увлекаться высокоминерализованной и газированной водой. Прием минеральной воды должен назначать врач: неправильное употребление может привести к отложению камней в почках. Газировка может раздражать слизистую желудка. Копытько советует ограничиться одним стаканом такой воды в сутки.

По мнению диетолога, вода может пригодиться при употреблении кофе или алкоголя. Кофе приводит к обезвоживанию организма, так как является отличным мочегонным. При употреблении воды со спиртным она поможет снизить нагрузку на почки, передает «Аргументы и факты».