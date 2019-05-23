В Росрыболовстве рассказали, как будут выпускать на волю косаток и белух в Приморье
Косатки и белухи, которые содержатся в неволе в бухте Средняя Приморского края, окажутся на свободе примерно в июле-августе этого года. Как будут выпускать животных, рассказали в Росрыболовстве.
Освобождение морских млекопитающих пройдет под присмотром ученых и в соответствии с их рекомендациями, такое решение принято на совещании с представителями компаний-владельцев, передает Федеральное агентство новостей сообщение Росрыболовства.
«В настоящее время решаются организационные вопросы перевозки и выпуска морских млекопитающих, в том числе финансовое обеспечение процесса.
Выпуск будет осуществляться при участии специалистов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»)», — говорят в ведомстве.
Ученые рекомендуют выпускать косаток в Шантарском районе Охотского моря с июля по сентябрь этого года, лучшим временем для их транспортировки из бухты Средняя специалисты считают середину июля. Белух же можно выпускать только в пределах их естественной зоны обитания, и ближайший такой район — Охотское море. Самое удобное время для освобождения животных — летний сезон 2019 года.
Специалисты считают, что если за этот период не удастся выпустить всех белух, часть может остаться в неволе до 2020 года. Белух планируют выпускать группами разных возрастов с учетом генетического родства. Напомним, что судьбой косаток и белух по поручению президента занимается консилиум ученых.
В работе принимают участие ученые институтов РАН, Минобрнауки, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), эксперты команды исследователя Жан-Мишеля Кусто, представители общественных организаций.
«Мы сотрудничаем с научным консилиумом, который уже дал свои прогнозы о судьбе животных. Все животные здоровы, мы постоянно отчитываемся перед членами рабочей группы правительства о состоянии животных, — говорит директор компании «Афалина» Алексей Решетов. — Плотно взаимодействуем с Росрыболовством, губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Все наши действия направлены на выполнение поручения президента России. Компании являются добросовестными пользователями российских биоресурсов. Мы поступим в соответствии с рекомендациями ученых и решениями руководства страны».