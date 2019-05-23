В Росрыболовстве рассказали, как будут выпускать на волю косаток и белух в Приморье

Косатки и белухи, которые содержатся в неволе в бухте Средняя Приморского края, окажутся на свободе примерно в июле-августе этого года. Как будут выпускать животных, рассказали в Росрыболовстве.

Освобождение морских млекопитающих пройдет под присмотром ученых и в соответствии с их рекомендациями, такое решение принято на совещании с представителями компаний-владельцев, передает Федеральное агентство новостей сообщение Росрыболовства.

«В настоящее время решаются организационные вопросы перевозки и выпуска морских млекопитающих, в том числе финансовое обеспечение процесса. Выпуск будет осуществляться при участии специалистов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»)», — говорят в ведомстве.

Ученые рекомендуют выпускать косаток в Шантарском районе Охотского моря с июля по сентябрь этого года, лучшим временем для их транспортировки из бухты Средняя специалисты считают середину июля. Белух же можно выпускать только в пределах их естественной зоны обитания, и ближайший такой район — Охотское море. Самое удобное время для освобождения животных — летний сезон 2019 года.

Специалисты считают, что если за этот период не удастся выпустить всех белух, часть может остаться в неволе до 2020 года. Белух планируют выпускать группами разных возрастов с учетом генетического родства. Напомним, что судьбой косаток и белух по поручению президента занимается консилиум ученых.

В работе принимают участие ученые институтов РАН, Минобрнауки, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), эксперты команды исследователя Жан-Мишеля Кусто, представители общественных организаций.