Зеленский отказался от переговоров с Россией. События дня. ФАН-ТВ

Какова позиция Украины?
Будет ли Украина вести переговоры с Россией? На этот вопрос новоизбранный президент Украины ответил: «Нет». В ходе своего выступления он произнес одно из самых любимых слов своего предшественника: назвал нашу страну «агрессором». Однако возникает такое чувство, что господин Зеленский еще не определился с будущей политикой государства. Некоторое время назад он предложил провести опрос среди жителей Украины. Они должны сами ответить, будут ли Киев и Москва говорить на языке мира? Вопросы референдума затронут и конфликт в Донбассе.
«Мы должны слышать каждого человека. Это — не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — пояснил Владимир Зеленский.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов предположил, что Киеву непросто сделать первый шаг для нормализации отношений.
«Мне кажется, что это связано с тем, что пока нет никакой внятной политической артикуляции. Надо дать ему время, чтобы Зеленский понял, что он — президент, отвечающий за огромную страну. И каждое его высказывание будут рассматриваться под лупой. Плохо, что президент делает диаметрально противоположные заявления», — отметил депутат.
Вероятно, подобных метаний то в одну, то в другую сторону будет немало. Возможно, это волнительные первые дни правления. Будем надеяться, что президент Украины все-таки возьмет курс на налаживание отношений с Россией. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
Белоруссия перейдет на казахскую нефть?
Минск планирует закупить нефть у Нур-Султана. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым. Президент Белоруссии отметил, что сейчас страна рассматривает поставки нефти из разных источников. В этом году в государстве модернизируют нефтеперерабатывающие заводы, и это облегчит покупку «черного золота» на мировых рынках. Однако сделка без участия России, как транзитной страны, не состоится.
«По поставкам казахстанской нефти в Беларусь, я думаю, что этот вопрос мы сможем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси, но и Казахстана, но и России. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана», — заявил белорусский лидер.
О том, что Белоруссия планирует переходить на нефть из других стран, Лукашенко заявлял и ранее. Причиной тому также стали разногласия с Россией. В прошлом году наша страна решила ускорить реализацию налогового маневра в нефтяной отрасли. Прежде Минск получал «черное золото» беспошлинно, а теперь узнал, что цена вырастет. И это не очень обрадовало власти Белоруссии. Но вернемся к возможной сделке. Казахстан согласился поставлять нефть Белоруссии, а что касается транзита — возможно, переговоры лидеров России и Белоруссии по этому вопросу состоятся через неделю. 29 мая в Казахстане пройдет саммит Евразийского экономического союза.
Вручение государственных наград
Лучшие из лучших. Те, кто делает наше с вами будущее сегодня, получили государственные награды из рук президента России Владимира Путина. Летчики-космонавты, деятели науки, культуры и спорта, работники промышленности и сельского хозяйства — 30 талантливейших людей собрались в Екатерининском зале Кремля. Одной из высших наград России — ордена Святого апостола Андрея Первозванного удостоена председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко.
«У меня 47 лет трудового стажа, и все эти годы я работала на государственной службе. В этой награде, которую мне вручили, вклад всех моих коллег и соратников, с кем я шла по жизни. Моих замечательных учителей, наставников. Самые яркие, интересные и содержательные годы — это годы работы в вашей команде, Владимир Владимирович. Я благодарю вас за доверие, которое вы мне оказываете», — поблагодарила главу государства Валентина Матвиенко.
Также орден «За заслуги перед отечеством» IV степени получили космонавты Олег Новицкий и Андрей Борисенко, актер и режиссер Сергей Маковецкий. Орденами Дружбы президент отметил эстрадную певицу Ларису Долину, главу Международной федерации футбола Джованни Инфантино.
«Своими прорывными идеями и блестящими свершениями вы вносите огромный вклад в ее развитие, в наше общее прогрессивное движение вперед. Примером своей жизни вдохновляете добиваться большего миллионы людей, работать ради благополучия Отечества», — подчеркнул глава государства.