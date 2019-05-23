Зеленский отказался от переговоров с Россией. События дня. ФАН-ТВ

Какова позиция Украины?

Будет ли Украина вести переговоры с Россией? На этот вопрос новоизбранный президент Украины ответил: «Нет». В ходе своего выступления он произнес одно из самых любимых слов своего предшественника: назвал нашу страну «агрессором». Однако возникает такое чувство, что господин Зеленский еще не определился с будущей политикой государства. Некоторое время назад он предложил провести опрос среди жителей Украины. Они должны сами ответить, будут ли Киев и Москва говорить на языке мира? Вопросы референдума затронут и конфликт в Донбассе.

«Мы должны слышать каждого человека. Это — не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — пояснил Владимир Зеленский.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов предположил, что Киеву непросто сделать первый шаг для нормализации отношений.

«Мне кажется, что это связано с тем, что пока нет никакой внятной политической артикуляции. Надо дать ему время, чтобы Зеленский понял, что он — президент, отвечающий за огромную страну. И каждое его высказывание будут рассматриваться под лупой. Плохо, что президент делает диаметрально противоположные заявления», — отметил депутат.

Вероятно, подобных метаний то в одну, то в другую сторону будет немало. Возможно, это волнительные первые дни правления. Будем надеяться, что президент Украины все-таки возьмет курс на налаживание отношений с Россией. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.