Глава ЛНР Пасечник вручил грамоты отличившимся депутатам

Луганск, 23 мая. Глава ЛНР Леонид Пасечник на торжественном пленарном заседании Народного совета наградил грамотами и благодарностями отличившихся депутатов республики. Мероприятие было посвящено пятилетию создания парламента ЛНР.

Пасечник поблагодарил депутатов Народного совета за весомый вклад в развитие республики, а также поздравил всех присутствующих с пятилетием образования парламента ЛНР.

«Пять лет — это в общем-то не много, но уже и не мало. Это первая наша круглая дата. Вами, именно депутатским корпусом, проделана огромная работа, потому что именно вы разрабатываете, принимаете, утверждаете законы ЛНР, подзаконные акты, нормативные правовые документы, все те документы, ту правовую основу, которая регламентирует деятельность нашей республики», — сказал глава ЛНР.

Он отметил, что критерием качественности работы депутатского корпуса является стабильность и развитие ЛНР.

«Расслабляться не стоит. Еще очень серьезная часть сложнейшей и тяжелой работы нам предстоит впереди, поэтому нужно настраиваться на плодотворный, кропотливый труд на благо нашей республики, для улучшения благосостояния нашего народа», — добавил Пасечник.

На заседании присутствовали депутаты первого, второго и третьего созывов, а также сотрудники аппарата Народного совета. Отличившимся депутатам Народного совета ЛНР первого и второго созывов глава республики вручил почетные грамоты и благодарности.

Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко вручил отличившимся представителям законодательной ветви власти юбилейные медали, а также грамоты и благодарственные письма. Обращаясь к присутствующим в зале, он напомнил историю создания и становления Народного совета ЛНР.